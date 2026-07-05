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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Üçlü grupların erken elenmesi, yeni Dünya Kupası sistemi hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
Bosna Hersek
Senegal
Gana
Kongo D. Cumhuriyeti
İsveç
Ekvator
Cezayir
Paraguay
Fransa
ABD
Bosna-Hersek
Senegal
Gana
Kongo - Kinşasa
İsveç
Ekvador
Cezayir

Paraguay milli takımı, üçüncü sırayı alan takımlar arasında turnuvaya veda eden son takım oldu

2026 Dünya Kupası'nda üçüncü sırada yer alan sekiz takımın tamamı, çeyrek finaller başlamadan önce turnuvadan erken elendi.

Üçüncü sırada yer alan son takım olan Paraguay'ın elenmesiyle birlikte, Dünya Kupası'nın eleme turlarına üçüncü sıradan yükselen hiçbir takım kalmadı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsveç, Gana, Ekvador, Bosna-Hersek, Cezayir, Senegal ve Paraguay, grup aşamasında üçüncü sırada yer aldıktan sonra turnuvadan elendi.

Paraguay, penaltı atışlarında Almanya’yı eleyerek 32’li turu geçen tek takım olarak kabul ediliyor; ancak daha sonra Fransa’ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.

"Foot Mercato" ağının hesaplamalarına göre, bu durum 48 takımlı yeni Dünya Kupası sistemi etrafında süregelen tartışmaları yeniden alevlendirebilir.

Turnuvanın başlangıcından bu yana, en iyi üçüncü takımların kuralı, anlaşılması zor olarak nitelendirilen grup aşamasından başlayarak, sınırlı sayıda eleme maçı ve grup aşamasının son gününe kadar hesaplamaların sürmesi gibi nedenlerle geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Hatta bazı maçlar, ilk iki sırayı almadan da tur atlama imkânı varken oynandı ve sonuçta gerçekler, sistemi eleştirenlerin haklı olduğunu doğruluyor: Davetiye alan takımların hiçbirinin eleme turlarında gerçek bir etkisi olmayacak.


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