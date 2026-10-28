Gol krallığı seviyesinde bol bol gol atmak, Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or'u kazanma hayalini gerçekleştirmeye yetmedi. Real Madrid yıldızı, bireysel düzeyde olağanüstü bir sezon geçirmesine rağmen 2026 edisyonunda İngiliz Harry Kane'in arkasında ikinci sırada kalmakla yetindi.

İspanyol "Marca" gazetesi, ödülü Mbappe'den uzak tutan sebeplere dikkat çekti ve belirleyici faktörün yalnızca bireysel rakamlarla ilgili olmadığını, oyuncunun takımıyla birlikte kazandığı kupaları ve takım sistemine ne ölçüde uyum sağlayabildiğini de kapsadığını vurguladı.

Takımsal kupalar işin sırrı

"Marca", Ballon d'Or'u son kazanan üç isim olan Rodri, Ousmane Dembele ve Harry Kane'in ortak bir temel noktada buluştuğunu düşünüyor; o da kulüpleriyle kupalar kazanmış olmaları. Gazete, takımın çıkarını her şeyin önünde tutan bir oyuncu zihniyetine sahip olmalarının yanı sıra bunun da Mbappe'yi kupadan uzaklaştıran sebep olduğunu değerlendiriyor.

Mbappe dikkat çekici golcü rakamları ortaya koymuş olsa da Real Madrid, Fransız forvetinin ödülü kazanma ihtimalini güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu takımsal başarıları elde edemedi.

Gazete, Ballon d'Or'un bireysel bir ödül olmasına rağmen futbolun takım ruhunu giderek daha fazla yansıtır hale geldiğine dikkat çekti. Bu durum, rekabetin ardına kadar açık olduğu dönemlerde Luka Modric ve Karim Benzema'nın iki önceki edisyonda kupayı kazanmasında da kendini göstermişti.

Goller tek başına Mbappe'yi kurtaramadı

Mbappe, İspanya Ligi gol krallığı listesinin başına geçtikten, UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı unvanını kazandıktan ve Dünya Kupası'ndaki golcü performansının yanı sıra ödül yarışına girmişti.

Ancak Marca'ya göre bu başarılar, bireysel parlaklık ile takımsal başarıyı bir araya getiren rakiplerinin üstünlüğünü aşmaya yeterli olmadı.

"Marca", 2025 edisyonunu örnek gösterdi; Mbappe, Altın Ayakkabı'yı kazanmasına rağmen Paris Saint-Germain, Barcelona ve Liverpool'dan oyuncuların gerisinde kalarak yedinci sırada yer almıştı. Gazete, bu kulüplerin Real Madrid'den daha iyi sezonlar geçirip önemli kupalar kazandığını değerlendirdi.

Ayrıca 2026 edisyonunu kazanan Harry Kane'in yalnızca gol atmaya dayanmadığını, aynı zamanda oyun kurulumuna katılma ve takım arkadaşlarıyla etkileşim kurma kapasitesine de sahip olduğunu, bunun da onun takım sistemi içindeki değerini artırdığını belirtti.

Real Madrid'de bitmeyen bir hayal

Mbappe, ödülü Londra'da kaybetmesinin ardından hayal kırıklığını gizlemedi, ancak Real Madrid forması altında denemeye devam edecek vakti hâlâ var.

Gazete, Fransız yıldızın daha önce 2018 yılında, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, Luka Modric, Cristiano Ronaldo ve Antoine Griezmann'ın arkasında dördüncü sırada yer aldığını hatırlattı.

Ayrıca 2020 yılında, Paris Saint-Germain ile 30 gol atıp 18 asist yaptıktan sonra mücadeleye yakındı, ancak ödül koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.

"Marca", değerlendirmesini Ballon d'Or yarışının uzun mesafe koşusuna benzediğini, Mbappe'nin hedefine ulaşmak için hâlâ vaktinin olduğunu, ancak hırslarının gerçek bir ödül kazanımına dönüşmesi için bireysel rakamlarını Real Madrid ile elde edeceği takımsal başarılarla birleştirmesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı.







