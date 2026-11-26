Manchester United ile üçleme yapan Henning Berg, perşembe günü Omonia teknik direktörü olarak geçmişte karşılaştığı Juventus'a yeniden rakip olacak. Berg, Kıbrıs ekibini Torino'da sınamayı dört gözle bekliyor. Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti ise oyuncularını Omonia'yı hafife almamaları konusunda uyardı ve Jeff Ekhator ile Andrea Cambiaso'nun ilk 11'de başlayacağını doğruladı.

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Berg, Torino'ya dönüşü beklerken Spalletti konsantrasyon istedi

Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, perşembe günü eski Manchester United savunmacısı Henning Berg'in çalıştırdığı Omonia ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde oyuncularından konsantrasyonlarını kaybetmeden gerginliklerini üzerlerinden atmalarını istedi. Manchester United'da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a üç kez rakip olan Berg, 1998/99 yarı finalinin ilk maçında yaşadığı diz bağı sakatlığı nedeniyle United'ın üçlemeyi tamamladığı finalde forma giyememişti. Berg, Kıbrıs ekibini Torino'da sınama fırsatını memnuniyetle karşıladı.

“Bugün burada olmaktan ve kaliteli bir takım olan Juventus'la karşılaşmaktan mutluyuz. Bu bizim için bir deneyim, elimizden gelen en iyi oyunu oynamaya çalışacağız” diyen Berg'e karşılık Spalletti, Juventus'un kontra ataklarda etkili Omonia'yı küçümseyemeyeceğini vurguladı: “Omonia'nın puan tablosunda altı puanı var ve kendi liginde üçüncü sırada. Koşmaya istekli oyuncuları var, kontra ataklarda güçlüler... Bir Avrupa Ligi maçı bir yana, tek bir antrenmanı bile hafife alma lüksümüz yok.”

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Spalletti, Ekhator ve Cambiaso'nun ilk 11'de başlayacağını doğruladı

Juventus, Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı son 15 maçta yenilmedi ve lig aşamasındaki dört maçtan 10 puan topladı. Buna rağmen Spalletti, takımının oyununda zaman zaman hâlâ tutukluk gördüğünü kabul etti. Juventus teknik direktörü, Avrupa'daki dört maçında üç gol ve iki asistlik katkı sağlayan formda Nick Woltemade'nin yanında hücuma fiziksel açıdan da güç katmak için forvet Jeff Ekhator'un ve savunmacı Andrea Cambiaso'nun ilk 11'de başlayacağını doğruladı.

Spalletti, “Oynarken daha da rahat olmalıyız. Bazen hâlâ biraz gergin göründüklerini görüyorum” dedi ve ekledi: “[Jeff] Ekhator yarın oynayacak... Fiziksel güç yalnızca gol atmak demek değil; oyun sertleştiğinde ya da sıkıştığında bir seçenek sunmak da demek. [Andrea] Cambiaso yarın oynayacak. O, işini ciddiye alan bir profesyonel... Ona tamamen güveniyorum.”

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Neto takımın kazanma arzusunu överken Yildiz'in iyileşmesi sürüyor

Spalletti, sakat forvet Kenan Yildiz konusunda hiçbir risk almayacaklarını da vurguladı: “[Kenan] Yildiz'in iyileşmesi mi? Çok iyi gidiyor. Ona alan tanımalı ve risk almadan doğru anı beklemeliyiz.” Bu arada kaleci Norberto Neto, Juventus'un kariyerini yeniden canlandırma teklifini kabul ettikten sonra Guglielmo Vicario ve Carlo Pinsoglio ile birlikte gördüğü kazanma arzusunu övdü.

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Neto, “Bu oyuncuların kararlılığını görmek insana da geçiyor, çok olumlu... Denge ve istikrar bulmak için mücadele etmeliyiz” dedi. “Juventus beni aradığında, kariyerim için anlamlı olacak bir şey beklediğim bir noktadaydım. Hayat bana bu fırsatı sundu ve bundan çok memnunum.”

Torino'da tarihi seriler karşı karşıya

Juventus, beşinci maç haftasına Kıbrıs kulüplerine karşı tarihindeki yüzde 100'lük galibiyet oranını koruyarak çıkıyor. Torino ekibi, 1977/78 ve 1999/00 sezonlarında Omonia karşısında aldığı dört galibiyet de dahil olmak üzere önceki yedi karşılaşmasının tamamını kazandı.

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Ancak bu sezon turnuvanın en yaşlı ilk 11 yaş ortalamasına sahip olan Berg'in Omonia'sı, 29 yıl 347 günlük bu ortalamayı oluşturan deneyimli kadrosuna güvenerek Spalletti'nin Avrupa'daki yenilmezlik serisini sona erdirmeye çalışacak.