Rabbi Matondo, Norveç 1. Lig ekibi SK Brann Bergen’den ayrıldıktan sonra yaklaşık altı hafta boyunca kulüpsüz kaldı, şimdi ise yeni bir takım buldu. Gallerli 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübün perşembe günü duyurduğu üzere gelecek yaza kadar Hibernian Edinburgh ile sözleşme imzaladı. Hibs, İskoç liginde şu anda 12 takım arasında 10. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Marink Reedijk, “Rabbi’yi Hibernian FC’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. “Rabbi, kenarlarda sürat, hedefe dönüklük ve gol tehdidi getiriyor, ayrıca pozitif kişiliğiyle soyunma odamıza da katkı sağlıyor.”

Sürat, hedefe dönüklük, gol tehdidi... FC Schalke 04 de bir dönem Matondo’dan tam olarak bunları bekliyordu. Königsblauen, Ocak 2019’da o dönem 18 yaşında olan oyuncu için Manchester City’ye 9 milyon euro ödemiş, City ise 50 milyon euroluk bir geri satın alma maddesi koydurmuştu.

Rabbi Matondo uçakta bir skandala neden oldu

Matondo o dönemde İngiliz devinin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu, ancak teknik direktör Pep Guardiola döneminde forma şansı bulamadı. Guardiola, ayrılığı sırasında, “Aslında genç oyuncularımıza inanıyoruz” dedi. “Gerekli sabrı gösterirlerse kalabilirler. Ama sabırsızlarsa gitmeleri gerekir.” Matondo, Schalke’de kulübe gelişinden birkaç gün sonra ilk maçına çıktı, ancak beklenen etkiyi yaratamadı ve sezonun geri kalan bölümünde aldığı birkaç süreye rağmen gol ya da asist katkısı veremedi.

Matondo manşetlere ise ancak sezon bittikten sonra, üstelik hoş olmayan bir olayla çıktı. Portekiz’in Faro kentinden Bristol’e yapılan bir uçuşta, örtüşen haberlere göre Matondo’nun kalkış sırasında emniyet kemerini takmayı reddettiği öne sürüldü. Ardından bir kabin görevlisine “orospu” diyerek hakaret ettiği belirtildi. İnişin ardından üç polis tarafından uçaktan indirildi ve sorgulandı. Matondo ise suçlamaları reddetti.

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Rabbi Matondo, BVB formasıyla fotoğraf çektirdi

Sonraki sezonda Schalke formasıyla 21 maçta en azından iki gol kaydetti. Ancak hafızalarda daha çok, ezeli rakip Borussia Dortmund’un oyuncusu Jadon Sancho’nun formasını giyerek antrenman yaptığı fotoğraf kaldı. Tahmin edileceği üzere bu kare, Schalke taraftarlarının öfkeli tepkilerine yol açtı. Dönemin sportif direktörü Jochen Schneider, “Rabbi Matondo’ya telefonda, böylesine düşüncesiz bir hareket hakkında ne düşündüğümü fazlasıyla açık şekilde anlattım” dedi.

Matondo daha sonra, “Formayı Dortmund için değil, Jadon Sancho için giydim. Jadon en iyi arkadaşlarımdan biri, düzenli olarak görüşüyoruz” açıklamasını yaptı. Sancho ile Matondo bir dönem City altyapısında birlikte oynadı; Matondo, Schalke’ye transfer olarak BVB’de çok başarılı olan arkadaşının izinden gitmek istemişti.

Rabbi Matondo, Brann Bergen formasıyla yalnızca 30 dakika oynadı

2020/21 sezonunun ilk yarısında Matondo, Schalke formasıyla üç kez daha sahaya çıktı. Bunun ardından İngiltere’de Stoke City’ye ve Belçika’da Cercle Brugge’e iki kiralık transfer yaptı, sonra da 2022 yazında sözleşmesinin bitimine bir yıl kala 3 milyon euro karşılığında Glasgow Rangers’a geçti. Süregelen sakatlık sorunları nedeniyle de İskoçya’nın köklü kulübünde yedek oyuncu statüsünün ötesine geçemedi, bu süreçte kiralık olarak Almanya’da Hannover 96’ya da döndü.

Yılın başında Rangers onu bonservissiz olarak gönderdi. Ardından Bergen’de sadece 30 dakikalık süre aldığı başarısız bir dönem, kulüpsüzlük ve şimdi de Hibs’e transfer geldi.