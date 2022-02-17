Bir zamanların NBA yıldızı Dwayne Wade ile ünlü aktris Gabrielle Union'un 3 yaşındaki kızı Kaavia James Union Wade NWSL takımlarından Angel City FC'nin yatırımcılarından biri oldu.

Organizasyondan yapılan bu açıklama öncesi en ünlü çocuklardan biri olan Kaavia'nın Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi vardı.

Angel City'ye başka kimler yatırım yaptı?

Organizasyonun diğer yatırımcıları arasında Christina Aguilera, Shawn Johnson East, Natalie Portman, Jennifer Garner Eva Longoria, Mia Hamm ve tenis yıldızı Serena Williams yer alıyor.

ACFC Kurucusu ve Başkanı Julie Uhrman bu yatırımcılar tarafından desteklenmenin kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi:

"Onlar yaşamları ve çalışmaları ile kulübümüzün misyonuna uygun isimler. İnanılmaz çeşitliliğe sahip bir grup insan.

"Yeni yatırımcılar toplumda sahip olduğumuz algıyı güçlendirip, saha içinde ve saha dışında yüksek beklentilerle yarışma hedefimizi destekliyor.

"Bu grup inanılmaz derecede aktif ve tutkulu. Herkes Angel City ailesinin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor"

Dwayne Wade ile Gabrielle Union kimdir?

NBA kariyerini 2019'da Miami Heat formasıyla noktalayan Wade kariyerinin büyük bölümünü bu takımda geçirmişti.

16 yıllık NBA kariyerinde üç NBA şampiyonluğu yaşayan Wade, Miami'nin yanı sıra Chicago Bulls ve Cleveland Cavaliers'Ta da oynamıştı.

Kariyeri boyunca çok sayıda filmde rol alan Union ise Instagram'daki yaklaşık 20 milyon takipçisiyle dikkatleri çekiyor.

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