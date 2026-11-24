Manchester United Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Leny Yoro’nun Liverpool maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesinin ardından Premier Lig’deki hakem yönetimini eleştirdi. Arjantinli teknik adam, bu karara rağmen ilk hatanın Anfield’da aldıkları 4-0’lık yenilginin seyrini değiştirmesinden dolayı öfkeli.

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Pochettino, VAR hatası için açıklama istiyor

Pochettino, Leny Yoro’nun Liverpool maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Fransız savunmacı, Alexander Isak’a yaptığı müdahale nedeniyle Kuzeybatı derbisinin henüz altıncı dakikasında oyundan atılmış, United maçın büyük bölümünü on kişi oynamak zorunda kalmıştı.

Arjantinli teknik adam, tartışmalı pozisyonda Video Yardımcı Hakem’in rolünü değerlendirirken sözlerini sakınmadı: “Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü böyle bir şeyin asla yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Hakem hata yapabilir ama VAR varsa onlar ne yapıyordu? Pozisyonu incelemek için zaman ayırmamız gerekiyor. VAR varsa ne yapıyorlardı? Ne yapıyorlardı?”

Pochettino’nun şaşkınlığının nedeni, hatalı ihraç itirazı üzerine Yoro’nun cezasının tamamen kaldırılması. Bu karar, hatanın maçtan sonra düzeltilmesini gerektirecek kadar önemli olduğunu doğruladı.

Anfield’da kaybedilen puanların yarattığı öfke

Getty Images

Pochettino için itirazın kabul edilmesi, maçın sonucu düşünüldüğünde pek teselli sağlamıyor. United, erken dakikada sayısal olarak eksik kalmasının büyük etkisiyle 4-0’lık ağır bir yenilgi aldı. Teknik adam, Yoro artık gelecek maçlarda oynayabilecek olsa da Anfield’da eşit şartlarda mücadele etme fırsatını kaybettiklerini vurguladı.

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“Peki şimdi üç puan nerede? Üç puan nerede?” diye soran Pochettino, erken gelen kırmızı kartın takımının maçtaki taktik planına ve genel performansına verdiği telafisi mümkün olmayan zarara dikkat çekti.

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United’ın teknik direktörü, pozisyonu değerlendirirken şunları ekledi: “Top kaleciye gidiyordu. Bence o pozisyonu VAR’da inceleseniz, şimdi kameralarda gördüğümüz gibi, [Leny Yoro]’nun [Alexander] Isak’a temas etme niyetinin hiç olmadığını görebilirsiniz. Forvet, topun kaleciye gittiğini gördü, koşusunu biraz yavaşlattı ve yere düştü.”

Sırada Sporting ve Brentford var

Liverpool maçının sonucuna ilişkin öfkesi sürse de United, Şampiyonlar Ligi kapsamında Portekiz’e yapacağı yolculuğun da yer aldığı yoğun maç programına hızla odaklanmak zorunda. Pochettino, ağır yenilginin ardından kadrosunun zihinsel olarak kırılgan olduğu yönündeki görüşleri kesin bir dille reddetti.

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“Kırılgan değiliz. Güçlü bir takımız. Geçen sezon üçüncü sırada bitirebildiklerini gösterdiler. Şimdi onların performansı sayesinde Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz. Futbolda bazen farklı nedenlerle böyle şeyler olur. Şimdi nedenini belirlememiz gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu durumu tersine çevireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Takımın odağında şimdi çarşamba günü Sporting CP ile oynayacağı Avrupa maçı, ardından da Old Trafford’da yeniden lig mücadelesine döneceği karşılaşma var. Teknik adam, Lizbon yolculuğu öncesinde sözlerini şöyle tamamladı: “Manchester United’da her maçı kazanmanız gerekir. Harika bir zihniyetimiz var. Ama geliştirmemiz gereken şeyler var. Kimliğimize uygun oynamamız gerekiyor. Mesele sadece önde oynamak değil, oyunun ne gerektirdiğini de anlamak.”