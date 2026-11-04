Atletico Madrid deplasmanı, Avrupa futbolunda bundan daha zorlu bir görev bulmak pek mümkün değil. Neredeyse 30 yıl boyunca her Alman takımı burada az ya da çok ağır bir başarısızlık yaşadı. Ta ki birçok açıdan ağır darbeler almış Bayern Münih, Kasım 2026'nın bu salı gününde Estadio Metropolitano'da dikkat çekici bir 2-0'lık galibiyet elde edene kadar.

Münih ekibi açısından maç öncesindeki koşullar bundan daha kötü olamazdı. Bayern Münih, son haftalarda neredeyse aralıksız olarak farklı türden kötü haberlerle karşılaştı. Joshua Kimmich'in babasının ölümü, teknik direktör Vincent Kompany'nin yere yığılması, özellikle hücum hattını ciddi biçimde daraltan sakatlıklar. Bunlara Augsburg ve Viking Stavanger karşısındaki tökezlemeler ile cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanan Bundesliga zirve maçında son dakikalarda yenilen beraberlik golü gibi sportif hayal kırıklıkları da eklendi.

Ancak geçici teknik direktör Aaron Dank'ın takımı, Madrid'de birdenbire haftalardır kusursuz bir uyumla oynuyormuş ve arkasında bir galibiyet serisi varmış gibi sahaya çıktı. Yani biraz da Bayern Münih'in geçen sezonun büyük bölümündeki hâli gibi.

Hararetli tartışmaların ardından Lennart Karl yanıtını sahada verdi

Spor direktörü Max Eberl, maçın ardından "Tek kelimeyle dünya çapında bir performanstı" diyerek övgüde bulundu. Takımının "ilk dakikadan son dakikaya kadar neredeyse her şeyi doğru yaptığını" söyledi. Sakatlığını atlatan kaptan Manuel Neuer ise "İlk dakikadan 93. dakikaya kadar tam bir üstünlük kurduk. Atletico karşımıza ne çıkardıysa her seferinde bir yanıt bulduk" dedi.

Münih ekibi, Atletico tarzı sürtüşmelere girmedi. Böylece Metropolitano'nun coşkulu taraftarları daha en baştan ateşlenemedi. Teknik direktör Diego Simeone'nin alışıldık duygusal tavrıyla sık sık teknik alanından sahaya doğru ilerlemesi nedeniyle Atletico'nun zaman zaman 12 kişiyle oynaması da onları etkilemedi. Başından itibaren büyük üstünlük kurmalarına rağmen uzun süre bırakın gol atmayı, neredeyse pozisyona bile girememeleri de dengelerini bozmadı.

Beklenen golü sonunda 54. dakikada Lennart Karl attı. Üstelik son haftalarda hakkında Bayern Münih'in diğer tüm oyuncularından daha fazla konuşulan Karl. Çok fazla sosyal medya, yeterince tevazu göstermemesi ve benzeri tartışmalar... Onursal başkan Uli Hoeneß, 18 yaşındaki futbolcuyla "ciddi bir görüşme" yapacağını açıklamıştı. Karl ise şimdi yanıtını sahada verdi. Bu, Bayern Münih açısından son derece sevindirici ilk noktaydı.

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Bayern Münih, Kane ve Olise üst düzey performans göstermeden de kazanabiliyor

Maçın sonucunu belirleyen 2-0'lık golü ise 74. dakikada sağ bek Konrad Laimer attı. Bu aynı zamanda iki süper yıldız Harry Kane ve Michael Olise'nin maçı gol atamadan tamamladığı anlamına geliyor. Laimer ve Dayot Upamecano'nun golleri attığı Dortmund karşısındaki 2-2'lik maçta olduğu gibi.

Kane, üç maçtır gol bekliyor. BVB karşısında yakaladığı fırsatları harcadıktan sonra dünyanın en iyi futbolcusu, Madrid'de de beş şutundan sonuç alamadı. Yine de Laimer'in 2-0'lık golünün asistini yaptı. Olise ise Dortmund maçını sakatlık sıkıntısıyla tamamlamıştı. Bu nedenle Madrid'de alışılmış patlayıcılığından uzaktı. Fransız oyuncu çaba gösterip sık sık topla buluşsa da top sürerken defalarca rakiplerine takıldı, yön değiştirdi ya da yere düştü.

Elbette şimdi iki oyuncunun formu hakkında endişelenmek mümkün. Ancak son aylardaki olağanüstü kaliteleri ve istikrarları sayesinde Kane ile Olise'nin çok yakında yeniden ritimlerini bulacağına dair güçlü bir güven olmalı. Dolayısıyla özellikle ikinci bir sevindirici nokta öne çıkıyor: Bayern Münih, iki yıldızı en iyi formunda olmasa da güçlü rakipleri yenebiliyor. Üstelik bunu Luis Diaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry ve Ismael Saibari olmadan da yapabiliyor.

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Bayern Münih yedi maçın ardından ilk kez gol yemedi

Üçüncü sevindirici noktaya gelince: Üst üste yedi maçta en az bir gol yiyen Bayern Münih, Madrid'de yeniden kalesini gole kapattı. Bunda en büyük pay, Metropolitano'da Münih ekibinin en iyi oyuncusu olan savunma lideri Dayot Upamecano'nundu.

Son dönemde performansı düşen stoper partneri Jonathan Tah ise maça uyum sağlamakta zorlandıktan sonra oyun ilerledikçe performansını yükseltti ve Min-Jae Kim'le rekabette yeniden kendini gösterdi. İki bek Laimer ile Josip Stanisic, savunma görevlerini ihmal etmeden hücumda son derece istekliydi. Bu nedenle kaleci Manuel Neuer'in dönüş maçında neredeyse yapacak işi kalmadı.

Bu galibiyetle Bayern Münih, sıralamada en azından şimdilik doğrudan son 16 turuna katılmaya yetecek sekizinci sıraya yükseldi. Münih ekibi, son haftalardaki tüm aksiliklerin ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için en büyük favorilerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Bayern Münih, 5 Haziran 2027'de final için Metropolitano'ya dönerse bu galibiyet, sezonun duygusal dönüm noktası olarak anılabilir.

Bayern Münih: Takımın gelecek maçları