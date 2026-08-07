Bayern Münih'in pazarlama şefi Rouven Kasper, Alman rekortmeninin Güney Kore ve Hong Kong'u kapsayan mevcut turu sırasında özellikle Manuel Neuer, Joshua Kimmich ve Luis Diaz'ın formalarının iyi sattığını açıkladı.

Bunun yanı sıra Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof gibi bazı genç oyuncuların formalarına da talep olduğu belirtildi. Ancak Kasper, forvet yıldızı Harry Kane, Michael Olise veya Jamal Musiala gibi uluslararası alanda son derece tanınan diğer oyuncuların adını anmadı.

Bu durum büyük olasılıkla Kane, Olise ve Musiala'nın çeşitli nedenlerle Münih ekibinin Asya turuna katılmamış olmasıyla bağlantılı.

Kane ve Olise, sırasıyla İngiltere ve Fransa ile geçirdikleri uzun ve yıpratıcı Dünya Kupası'nın ardından hâlâ tatilde bulunurken, Musiala ise geçen yıldan kalan ağır sakatlığının küçük etkileriyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Planlanan bir operasyonda, hasarlı ayak bileğindeki metal plaka çıkarıldı.

Bu nedenle Alman milli oyuncu, takım arkadaşları Serge Gnabry, Lennart Karl, Alphonso Davies, yeni transfer Ismael Saibari ve Bryan Zaragoza ile birlikte Münih'teki Säbener Straße'de bireysel olarak çalışıyor.

FC Bayern Münih, ilk resmi maçını BVB'ye karşı oynayacak

Bayern, çarşamba günü Asya turundaki ikinci hazırlık maçında Hong Kong'da Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşılaştı. FCB, geçen salı Güney Kore kulübü Jeju SK FC'ye karşı oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

Rekortmen cumartesi günü yeniden Münih'e dönecek. Ardından 15 Ağustos'ta RB Leipzig'e karşı oynanacak bir başka hazırlık maçından sonra, yeni sezonun ilk resmi maçı 22 Ağustos'ta BVB'ye karşı Süper Kupa'da olacak.