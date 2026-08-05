Barcelona, teknik heyetin ve sportif yönetimin bu bölgedeki takım seçeneklerinin tam olduğuna dair kanaati doğrultusunda, mevcut yaz transfer döneminde yeni bir orta saha oyuncusuyla anlaşma yarışına girmeyi düşünmüyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco, orta saha hattında yeni bir transfer yapmaya herhangi bir ihtiyaç görmüyor; zira takımın bu cephedeki üç mevkiyi doldurmak için yeterinden fazla sayıda oyuncuya sahip olduğuna inanıyorlar.

Bu durum, ikisini de Marc Casadó'ya yaz döneminde yeni bir kulüp aramasını tavsiye etmeye itti; oyuncunun yeni sezon başlamadan önce ayrılma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.

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Frenkie de Jong'un sakatlığı orta sahanın takviye edilme olasılığına dair bazı soru işaretleri doğursa da, bu şüpheler kulübün sportif yönetiminden ziyade daha çok medya ve taraftar çevrelerinde yoğunlaşıyor.

Barcelona'nın bir orta saha oyuncusu aramak için transfer piyasasına girme ihtimaline dair konuşmalar artarken, son Dünya Kupası'nda üstün performanslar sergileyen İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Rodri'nin adı öne çıktı.

Ancak Barça'nın orta saha oyuncuları konusunda yeterli olmasının yanı sıra, yaklaşık 70 milyon euroya ulaşabilecek transferin mali değeri Katalan kulübünü yarıştan uzaklaştırıyor; buna ek olarak Barcelona yetkilileri, oyuncunun en olası varış noktasının Real Madrid olacağına inanıyor.

Barcelona yönetimi, yaklaşık 70 milyon euro değerinde bir oyuncuyla, yalnızca de Jong'un sakatlık dönemindeki yokluğunu telafi etmek için anlaşmayı mantıklı bir seçenek olarak görmüyor; özellikle de transfer piyasasında başında hücum hattının takviyesi, ardından daha az ölçüde savunmanın geldiği başka önceliklerin bulunması nedeniyle, "Marca"'ya göre.