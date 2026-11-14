Üç mevkide forma rekabeti, kesinleşen iki değişiklik ve Calafiori belirsizliği: Mancini'nin Belçika-İtalya maçı için tercihleri

Belçika ile İtalya, Nations League çeyrek finaline yükselmek için doğrudan karşı karşıya geliyor. Fransa karşısında kazanılan maçta ilk 11'de yer alan iki önemli oyuncusunu kaybeden Roberto Mancini'nin kadro tercihlerinde pek çok soru işareti var. Teknik direktör, ilk 11'de bir dizi değişiklik yapacak.

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San Siro'da Fransa karşısında alınan 3-1'lik güzel galibiyet, Roberto Mancini ve İtalya'yı 2026/2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta şimdilik zirveye taşıdı. Ancak turnuvada çeyrek finale yükselebilmek için 15 Kasım Pazar günü saat 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak belirleyici Belçika maçında yenilmemeleri gerekiyor.



ÜÇ SONUÇTAN İKİSİ YETİYOR - İtalya'nın grupta ilk iki sıradan birini alması gerekiyor. Şu anda İtalya, 10 puanlı Fransa'nın önünde aynı puanla ilk sırada; Belçika ise 9 puanla onları takip ediyor. Dolayısıyla İtalya, Fransa'nın yenilmesi hâlinde Belçika'ya kaybetse bile tur atlayabilecek. Van Bommel'in çalıştırdığı takım karşısında alınacak beraberlik de Fransa'nın maçının sonucundan bağımsız olarak yeterli olacak.

Mancini ise basın toplantısında, İtalya'nın temkinli oynayacağını öne süren Belçika teknik direktörüne son derece hücumcu bir yaklaşımı teyit ederek yanıt verdi: "Bekleyerek oynamak bizim anlayışımızda yok. Üstelik dengeler bir anda değişebilir ve ardından durumu toparlayamayabiliriz. Biz her zaman kazanma düşüncesiyle oynuyoruz, çünkü bunu sağlayan şey cesaret."

CAMBIAGHI VE FRATTESI'NİN YERİNE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK - Bu nedenle Mancini, mümkün olduğu ölçüde Fransa karşısında görülen düzeni yansıtan bir kadroyla sahaya çıkacak: Hem hücumda hem savunmada ileriye çıkmaktan çekinmeyen kanat oyuncularının yer aldığı temel bir 4-3-3. Fransa maçının ardından Frattesi'yi (kas problemi) ve Cambiaghi'yi (ayak bileği ağrısı) kaybeden Mancini, iki zorunlu değişiklik yapacak.

CALAFIORI'NİN DURUMU DEĞERLENDİRİLECEK - Mancini, kesin olarak forma giyemeyecek iki oyuncunun yanı sıra takımın vazgeçilmez isimlerinden Riccardo Calafiori konusunda da hâlâ soru işareti bulunduğunu basın toplantısında doğruladı. İtalya'nın oyun düzeninde de artık sol bek olarak yerleşen Arsenal savunmacısı en iyi durumda değil ve dinlenmeye ihtiyacı var. Durumu yarın değerlendirilecek: "Calafiori, durumunu değerlendireceğimiz oyunculardan biri."

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YERİ GARANTİ OLANLAR - Mancini'nin kadrosunda kalede, Fransa karşısındaki büyük hatasına rağmen kaptanlığı da süren Donnarumma; savunmada, ekrandaki grafikte gösterilen sarı kartın hatalı olması nedeniyle cezalı olmayan Bastoni ile Scalvini; orta sahada Barella ve Tonali; hücumda ise takımın asıl sürükleyicisi Pio Esposito yerlerini garantilemiş durumda.

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ÜÇ MEVKİDE REKABET - Öncelikle iki mevkide karar verilmiş değil. Sağ bekte Palestra, San Siro'da hücuma katkı veren Kayode'nin yerini almaya çalışıyor. Frattesi'nin yerine ise aynı mevkide, orta sahanın iç oyuncusu olarak Doumbia önde. Ancak oyun kurucu rolü için Fagioli'nin şansı da artıyor; bu durumda Tonali orta sahanın iç oyuncusu olarak görev yapacak. Üçüncü rekabet, hücumun sağ kanadında. Vergara, Fransa karşısında ilk 11'de başlayan Sebastiano Esposito'nun yerine geçmeye hazır. Ancak bu tercih, Cambiaghi'nin yerine kimin oynayacağına da bağlı olabilir.

DIMARCO'NUN ROLÜ - Öte yandan Cambiaghi'nin yerine kimin geçeceği, Calafiori'nin sahada olup olmamasına sıkı sıkıya bağlı. Mancini, Dimarco'yu ileri uçta kanatta oynatma fikrinin uzun süredir aklında olduğunu yineledi. Arsenal oyuncusu sahada olursa Dimarco kanatta görev yapacak, bire birde daha etkili olan Vergara ise sahanın diğer tarafında oynayacak. Calafiori oynayamazsa daha sağlam seçenek, Dimarco'yu geriye çekip bekte tutmak ve önüne bire birde etkili bir oyuncu koymak olabilir. Bu durumda Vergara sola, Sebastiano Esposito sağa geçebilir ya da Alphadjo Cisse veya Mattia Liberali gibi çok genç bir oyuncu ilk 11'de ilk maçına çıkabilir.

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BELÇİKA-İTALYA MUHTEMEL 11'LER



BELÇİKA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Teknik direktör: Van Bommel.



İTALYA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Teknik direktör: Mancini.