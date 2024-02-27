Hayatını Dubai’de sürdüren Shona River, 2021’de yaptığı açıklamaların devamını getirdi.

Hayatının bir döneminde seks işçisi olarak çalışan ve daha önce üç Manchester United futbolcusuyla birlikte olduğunu açıklayan Shona River uzun süreli sessizliğini bozdu. Hayatını Dubai’de sürdüren River, yaptığı açıklamaların ardından eşi ya da sevgilisi Manchester United’da forma giyen çok sayıda kadından mesaj aldığını açıklarken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Offbeat podcastinde Tommie McDonald ile aldatma hakkında konuşan River, 2021’de yaptığı açıklamaların ardından ülke çapında üne kavuşmuştu.

Futbolcular pazarlık yapıyormuş!

Birlikte olduğu üç Manchester United oyuncusundan birinin kendisine anlaştıkları ücretin daha azını ödediğini ifade eden River, bu açıklamaları yapmasının ardından üç oyuncuyla da bir daha görüşmediğini ifade etti.

Yaptığı açıklamaların büyük ses getirmesi sonrasında kendisini suçlu hissettiğini belirten River, “Anlaştığımız paradan 200 euro daha az ödeyen bir futbolcu bu parayla pizza siparişi verdiğini söyleyerek özür dilemişti. Bu oyuncunun beni oldukça çekici bulduğunu ancak buna rağmen uzun bir süre indirim pazarlığı yaptığını da belirtmem gerekiyor” şeklinde konuştu.