PSV Eindhoven'dan 18 milyon avroluk transferinin ardından ilk sezonunda ekim ayına kadar resmî maçlarda üç gol atmayı başarsa da o tarihten bu yana sakatlıklar ve form düşüklüğüyle boğuştu. Saksonya ekibinde neredeyse tam bir yıldır gol katkısı yapamıyor. Son üç Bundesliga maçında ise kendisinden hiç iz yoktu.

Bakayoko, uzun milli maç arasından önceki iki maçta ve aranın ardından oynanan ilk maçta Leipzig'in kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Martin Demichelis'in şimdi doğruladığı üzere bunun nedeni bir disiplin cezasıydı.

Arjantinli teknik direktör, salı akşamı Bakayoko'nun eski kulübüne karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, "Küçük bir hata yaptı. Ama bu aramızda kalacak. Konuştuk, pazar günü normal şekilde antrenman yaptı. Ne yaptığını çoktan unuttum bile. Konu kapandı" dedi.

Johan Bakayoko, RB Leipzig'de transfer fiyaskosuna mı dönüşecek?

Alman Bild gazetesinin haberine göre Bakayoko, Leipzig'de katılması gereken etkinliklere birkaç kez geç kaldı. Kötü başlangıcına rağmen futbolculuk yetenekleri RB'de tartışma konusu değil ancak kanat oyuncusunun odaklanma eksikliği endişe yaratıyor.

Habere göre Bakayoko, pazartesi günü buna bir örnek daha sundu. Leipzig'in antrenman tesislerine kendisine tahsis edilen araçla değil, özel aracıyla geldiği için antrenman merkezinin iç avlusuna park etmesine izin verilmedi.

23 yaşındaki oyuncunun Eindhoven'da böylesine umut verici başlayan kariyerinde şu anda dip noktada olduğu yakın zamanda bir kez daha ortaya çıktı. Bakayoko, Kasım 2024'ten bu yana Belçika Milli Takımı'na çağrılmayı bekliyor. Dünya Kupası'nın ardından da yeni teknik direktör Mark van Bommel'in planlarında şimdilik yer almıyor gibi görünüyor. Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrılmadı.

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RB Leipzig: Martin Demichelis'in görevine son verilmesi gündemde mi?

Bakayoko'nun disiplin cezası nedeniyle yokluğunda RB, milli maç arasının ardından inişli çıkışlı sezon başlangıcını telafi etti ve Eintracht Frankfurt'u 6-0'lık skorla sahadan sildi. Bu farklı galibiyet, özellikle görevinden alınabileceği öne sürülen Demichelis'in elini güçlendirdi.

Daha önce Leipzig'de Demichelis'in durumuyla ilgili huzursuzluk yaşandığı ve Julian Nagelsmann'ın adının kulislerde giderek daha sık anıldığı bildirilmişti. Ancak Klopp'un halefi Roger Schmidt, kısa süre önce ZDF'nin Aktuelles Sportstudio programında böyle bir durumun hiçbir zaman söz konusu olmadığını açıkladı.

Saksonya ekibi şimdi salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki tamamen başarısız başlangıcını da telafi etmeye çalışacak. Leipzig, turnuvanın lig aşamasındaki ilk maçında Como deplasmanında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.



