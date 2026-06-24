Üç kişinin istifasının ardından… Al-Hilal’ın şampiyonu ve Al-Nassr’ı mağlup eden isim, Al-Ittihad’ın başına geçecek 4 aday arasında yer alıyor

Eski Al-Hilal teknik direktörü, Portekizli teknik direktör Sergio Conceição’nun yerine gelecek sezon Al-Ittihad kulübünü yönetecek 4 adaydan oluşan listenin başında yer alıyor.

Al-Ittihad Kulübü, geçen sezonun sonunda, bir önceki sezonda lig ve kupa şampiyonluklarını kazanmış olmasına rağmen, kötü sonuçlar ve hiçbir kupa kazanamama nedeniyle Conceição'yu teknik direktörlük görevinden aldığını duyurdu.

Suudi gazeteci Majid Hood, Al-Ittihad kulüp yönetiminin şu ana kadar “Kaplanlar”ı yönetmesi için 3 teknik direktörle temasa geçtiğini, ancak hepsinin bu görevi reddettiğini doğruladı. Bu isimlerin başında, takımın eski teknik direktörü Portekizli Nuno Santo yer alıyor.

Listede ayrıca, Barcelona’nın eski teknik direktörü İspanyol Ernesto Valverde ile yakın zamanda Lens’in başına geçen Alman Dino Toppmüller de yer alıyordu.

Bu üçlünün reddetmesinin ardından, Al-Ittihad kulübünün gözü 4 başka teknik direktöre çevrildi. Bunların başında, 2019 ile 2021 yılları arasında Al-Hilal'ı çalıştırmış ve onunla Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmış Rumen Razvan Lucescu geliyor.

Ayrıca “Al-Ittihad”, Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Flićo Baunović ve Gamba Osaka ile Al-Nassr’ı mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi 2 şampiyonluğunu kazanan Alman teknik adam Jens Wessing ile anlaşmayı da değerlendiriyor.

Al-Ittihad, geçen sezon Roshen Ligi’nde beşinci sırada yer aldıktan, Hadramin Şerif Kupası’nda yarı finalde ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde elendikten sonra, önümüzdeki sezon rotasını düzeltmeyi hedefliyor.