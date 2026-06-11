Meksika, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçını büyük bir rahatlıkla kazandı. Meksiko'daki Azteca Stadyumu'nda Güney Afrika, rakibine karşı hiçbir şekilde varlık gösteremedi: 2-0. Julián Quiñones, maçın henüz 10. dakikasında açılış golünü attı, ardından ikinci yarıda skor artırıldı. Güney Afrika, iki kırmızı kartın ardından maçı dokuz kişiyle tamamlarken, Meksika da tam kadroyla devam edemedi.

Maç kısa sürede alevlendi, çünkü Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams, Raúl Jiménez'in şutunda önce muhteşem bir kurtarış yaptı, ancak 9. dakikada yine topu ağlardan çıkarmak zorunda kaldı. Paslaşmalarda yapılan büyük bir hatanın ardından Quiñones topu ele geçirdi ve Williams'ın bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Böylece, dört yıl önce Katar karşısında skoru açan Enner Valencia'nın ardından, dünya kupası finallerinde ilk golü atan oyuncu oldu. Ardından Meksikalılar tempoyu düşürdü ve top daha çok Güney Afrika'nın eline geçti, ancak bu pek başarılı olmadı. Teknik direktör Hugo Broos'un takımı hiçbir gol fırsatı yaratamadı.

Diğer tarafta ise Meksika zaman zaman tehlikeli olmaya devam etti. Quiñones uzak mesafeden bir şut denedi ve Williams, Jiménez'in vuruşuna bir kez daha müdahale etmek zorunda kaldı. İlk yarı bitiminde Quiñones ikinci golü atmaya en yakın isim oldu, ancak isabetli vuruşu direkten döndü.

Böylece Güney Afrikalılar için hasar sınırlı kaldı, ancak ikinci yarıda yine kendi yarı sahalarında tehlikeli top kayıpları yaşamaya devam ettiler. Meksika ilk başta golü bulamadı, ancak şansları daha da arttı. 1-0'lık golde de hata yapan Sphephelo Sithole, kaçan Brian Gutierrez'i yere düşürdü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bir an için sayısal üstünlük Meksika'ya hiç yardımcı olmuyor gibi göründü, ancak ikinci yarının su molasından hemen önce 2-0 geldi: Jiménez, Roberto Alvarado'nun ortasını kafayla ağlara gönderdi. Bu golle maçın kaderi belli oldu ve Meksika üç puanı cebine koydu.

Maçın son dakikaları pek heyecanlı geçmedi, ancak yine de iki kırmızı kart daha çıktı. Themba Zwane rakibine bir darbe vurmuş gibi göründü ve VAR'ın müdahalesi üzerine oyundan atıldı. Ardından Meksikalı savunma oyuncusu Cesar Montes de, ceza sahasına giren bir oyuncuyu sert bir şekilde düşürdüğü için kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç 2-0 sona erdi ve Meksika ilk puanlarını aldı.