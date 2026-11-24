İspanya, pazartesi günü Katar’da Fiji’yi 15-0 yenerek FIFA U17 Dünya Kupası tarihinin en farklı ikinci galibiyetini aldı. Rafa Cruz, Roberto Tomas ve Guillermo Trujillano hat-trick yaptı. H Grubu’ndaki bu sonuç, Fiji’nin turnuva tarihindeki en ağır yenilgisi oldu ve takımın süregelen savunma sorunlarını daha da belirginleştirdi.

Reklam

İspanya Katar’da gol yağdırdı

İspanya, 23 Kasım’daki maçın ilk düdüğünden itibaren Fiji’ye üstünlük kurdu. İlk yarıyı 9-0 önde tamamladıktan sonra ikinci yarıda altı gol daha attı. İlk 21 dakikada hat-trick yapan Cruz, karşılaşmayı beş golle bitirdi. Tomas ve Trujillano da penaltıdan attıkları gollerle hat-trick’lerini tamamladı. Marco Company, oyuna sonradan giren Yeremaiah Ramos ve iki gol atan Jorge Dominguez Lituba, Avrupa temsilcisinin rekor kıran farklı galibiyetine katkıda bulundu.

Tarihî fark, iki takım arasındaki uçurumu gösterdi

15-0’lık sonuç, İspanya’nın FIFA U17 Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti oldu ve 1997’de Yeni Zelanda karşısında aldığı 13-0’lık galibiyeti geride bıraktı. Turnuva tarihinde daha büyük farkla kazanılmış tek maç, Fas’ın 2025 turnuvasında Yeni Kaledonya’yı 16-0 yendiği karşılaşma.

Fiji için bu yenilgi, dünya sahnesinde üst üste ikinci kez yer aldığı turnuvada ağır bir darbe oldu. 20 Kasım’da Fas’a 6-0 yenilen Okyanusya temsilcisi, H Grubu’ndaki yalnızca iki maçta gol atamadan 21 gol yedi. Bu sayı, 2025’te Tunus (6-0), Belçika (7-0) ve Arjantin’e (7-0) karşı oynadığı maçların tamamında yediği 20 golü şimdiden geçti. Fiji böylece beş Dünya Kupası maçında 41 gol yiyip hiç gol atamamış oldu.

Aksayan hazırlıklar Fiji’nin ilerlemesini zorlaştırdı

Fiji’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki son hazırlık kampında da uyarı işaretleri görülmüştü. Oceania Football Center’ın (OFCe) haberine göre Fiji, Katar’a gitmeden önce Vietnam (2-0), Tacikistan (5-1) ve Venezuela (9-0) karşısındaki üç hazırlık maçını da kaybetti. Böylece takım, 9 Kasım’dan bu yana oynadığı beş maçta 37 gol yemiş oldu.

Reklam Reklam

Saha dışındaki aksaklıklar da Fiji’nin turnuvasını zorlaştırdı. Sunil Kumar’ın PNG Hekari FC’ye gitmesinin ardından A millî takım teknik direktörü Stephane Auvray, kısa süre kala 17 yaş altı takımının başına geçti. Kaptan Maikah Dau’nun dönüşüne ve geçen yılki turnuvada deneyim kazanmış birkaç oyuncunun varlığına rağmen ağır yenilgiler, Fiji’nin genç oyuncu yetiştirme sisteminde yapılması gereken önemli çalışmalar olduğunu gösteriyor.

Fiji ilk golünün peşinde

Fiji, H Grubu’ndaki son maçını 26 Kasım Perşembe günü Katar’daki Aspire Zone’da Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı oynayacak. Eleme turlarına kalma şansı fiilen ortadan kalkmışken Auvray’ın takımı, savunmasını toparlayıp çok daha rekabetçi bir performans sergilemek isteyecek. Fiji’nin her şeyden önce hedefi, üst üste ikinci Dünya Kupası’nı gol atamadan tamamlamamak.