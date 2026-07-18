Üç gol ya da daha fazlası mı?.. Kroos, Arjantin’e: Eğer böyle bir şey olursa, şampiyonluğu unutun

Emekli Alman yıldız Toni Kroos, yarın Pazar akşamı ABD’de son şampiyon Arjantin ile İspanya milli takımının karşı karşıya geleceği 2026 Dünya Kupası finaliyle ilgili tahminlerini açıkladı.

Eski Alman orta saha oyuncusu, İspanya'nın turnuva boyunca sergilediği performans seviyesini sürdürmesi koşuluyla, yarın Pazar günü Arjantin ile oynayacağı Dünya Kupası finaline favori olarak gireceğine inanıyor.

Kardeşi Felix ile birlikte TikTok uygulamasında sunduğu kendi podcast'i ("Kross & Kross: Dünya Kupası Mercek Altında") sırasında konuşan, 2014 Dünya Kupası şampiyonu eski Real Madrid yıldızı, İspanya'nın oyunun gidişatını kontrol altına alır almaz maçları yönetme yeteneğini övdü.

Oyuncu, “Final maçında sahada bir kez daha bu performansı sergilerlerse, en büyük favori olacaklar ve maçı kazanacaklar” dedi.

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Kroos, Arjantin milli takımını, İspanya'nın skor üstünlüğü yakaladığında maçları yönetme yeteneği konusunda uyardı ve şöyle açıkladı: "İspanya gibi bir takım skor üstünlüğüyle oynayabiliyorsa, onunla karşılaşmak istemezsiniz."

Kardeşi Felix Kroos ise finale yükselen takımların karakterlerindeki büyük farkı vurgulayarak şöyle dedi: “Bizim takımımız son derece duygusal; gözlerinde (heyecandan) yaşlar var, ağızlarından köpükler çıkıyor; bunlar Arjantinliler. Buna karşılık, İspanyollar ise kusursuz bir objektifliğe sahip.”

İspanya’yı desteklemesine rağmen Toni Kroos, Arjantin’in hâlâ büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunarak şunları ekledi: “Onlara en ufak bir boşluk bile tanırsanız, Arjantin ortaya çıkan her açığı değerlendirecektir.”

İlk golün şampiyonluğun anahtarı olabileceğini de ekleyerek şöyle konuştu: “İspanya ilk golü atarsa iş biter. Ardından üç ya da dört gol daha atabilir.”

İspanya ve son şampiyon Arjantin, yarın Pazar günü 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Luis de la Fuente’nin takımı ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Arjantin ise 2022’de kazandığı kupayı başarıyla savunmayı planlıyor.

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