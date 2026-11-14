Üç forma yarışı, iki kesin değişiklik ve Calafiori belirsizliği: Mancini'nin Belçika-İtalya maçı için tercihleri

Belçika ile İtalya, Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmek için karşı karşıya geliyor. Fransa karşısında kazanılan maçın ilk 11’inde yer alan iki önemli oyuncusundan yoksun kalan Roberto Mancini’nin kadro tercihleri konusunda birçok soru işareti var. Mancini, ilk 11’de çeşitli değişikliklere gidecek.

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San Siro'da Fransa karşısında alınan 3-1'lik galibiyet, Roberto Mancini ve İtalya'yı 2026/2027 Nations League A Ligi 1. Grup'ta geçici olarak liderliğe taşıdı. Ancak turnuvada çeyrek finale yükselebilmek için 15 Kasım Pazar günü saat 20.45'te Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanacak kritik Belçika maçında yenilmemeleri gerekecek.



ÜÇ SONUÇTAN İKİSİ YETİYOR - İtalya'nın tur atlaması için grubu ilk iki sırada bitirmesi gerekiyor. Şu anda İtalya ve Fransa 10'ar puanda; İtalya lider, Belçika ise 9 puanla onları takip ediyor. Dolayısıyla İtalya, Fransa'nın yenilmesi hâlinde mağlup olsa bile tur atlayabilecek; ayrıca Fransa'nın sonucundan bağımsız olarak Van Bommel'in çalıştırdığı takımla berabere kalması da yetecek.

Mancini ise basın toplantısında, İtalya'nın temkinli oynayacağını öne süren Belçika teknik direktörüne oldukça hücumcu bir yaklaşım ortaya koyarak yanıt verdi: "Bekleyerek oynamak bizim zihniyetimizde yok. Çünkü dengelerin bir anda değişmesi ve sonrasında durumu telafi edememek gibi bir risk var. Biz her zaman kazanma düşüncesiyle oynuyoruz; bunu sağlayan şey cesaret."

CAMBIAGHI VE FRATTESI'NİN YERİNE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK - Bu nedenle Mancini, mümkün olduğunca Fransa karşısında görülen yapıyı yansıtan bir kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor: Temel diziliş 4-3-3 olacak, hem hücumda hem savunmada kanat oyuncuları ileri çıkacak. Ancak maçın ardından Frattesi'yi kas sorunu, Cambiaghi'yi ise ayak bileğindeki ağrı nedeniyle kaybeden Mancini, iki zorunlu değişiklik yapacak.

CALAFIORI'NİN DURUMU DEĞERLENDİRİLECEK - Kesin olarak forma giyemeyecek bu iki ismin yanı sıra Mancini, basın toplantısında değişmez ilk 11 oyuncularından Riccardo Calafiori'nin durumunun da belirsiz olduğunu doğruladı. İtalya'nın düzeninde de sol bek olarak yerleşen Arsenal savunmacısı tam olarak hazır değil ve dinlenmeye ihtiyacı var. Durumu yarın değerlendirilecek: "Calafiori, durumunu değerlendireceğimiz oyunculardan biri."

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İLK 11'İN GARANTİ İSİMLERİ - Mancini için kalede Donnarumma (Fransa karşısındaki hatasına rağmen kaptanlığı sürecek), savunmada Bastoni (ekrandaki grafikte gösterilen sarı kart bir hata olduğu için cezalı değil) ve Scalvini, orta sahada Barella ile Tonali, ileride ise hücumun gerçek sürükleyicisi Pio Esposito ilk 11'in kesin isimleri.

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ÜÇ POZİSYONDA REKABET - İlk iki belirsizlikten biri sağ bekte: Palestra, San Siro'da hücuma katkı veren Kayode'yi zorlamaya çalışıyor. Diğeri ise Frattesi'nin yerini kimin alacağı. Doumbia, aynı pozisyonda oynayan bir orta saha olarak bu yarışta önde; ancak oyun kurucu rolü için Fagioli'nin şansı artıyor. Bu durumda Tonali iç orta sahaya kayacak. Üçüncü belirsizlik hücumun sağ kanadında. Vergara, Fransa karşısında maça ilk 11'de başlayan Sebastiano Esposito'nun yerini almaya hazır. Ancak bu tercih, Cambiaghi'nin yerine kimin geçeceğine de bağlı olabilir.

DIMARCO'NUN ROLÜ - Cambiaghi'nin yerine kimin geçeceği, Calafiori'nin sahada olup olmamasıyla doğrudan bağlantılı çünkü Mancini, Dimarco'yu ileride kanatta oynatma fikrinin uzun süredir aklında olduğunu yineledi. Arsenal oyuncusu sahada olursa Dimarco kanatta görev yapacak; bire birde daha etkili olan Vergara ise diğer kanatta yer alacak. Calafiori oynayamazsa daha sağlam seçenek, Dimarco'yu geriye çekip bekte tutmak ve önüne bire birde etkili bir oyuncu yerleştirmek olabilir. Bu durumda Vergara sola, Sebastiano Esposito sağa geçebilir ya da Alphadjo Cisse veya Mattia Liberali gibi çok genç bir oyuncu ilk 11'de sahaya çıkarak ilk maçına çıkabilir.

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BELÇİKA-İTALYA MUHTEMEL 11'LER



BELÇİKA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Teknik direktör: Van Bommel.



İTALYA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Teknik direktör: Mancini.