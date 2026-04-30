Üç Eredivisie kulübü KNVB'ye öfkeli: "Böyle rehin tutulmamız akıl almaz!"

KNVB'nin Eredivisie'nin 33. haftasında geleneksel başlama saatinden sapma kararı, birçok kulüpte büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Her zamanki gibi saat 14.30'da başlaması gereken maçlar, 10 Mayıs Pazar günü saat 16.45'te oynanacak.

Normalde son iki hafta öğleden sonra saat 14.30'da eş zamanlı olarak başlar, ancak bu sefer federasyon bir istisna yapıyor. Akşamüstü saatlerine kaydırılması, birçok ilgili tarafın tepkisini çekiyor. Yöneticiler, önceki anlaşmalarla uyumlu olmayan, gereksiz ve sakıncalı bir karar olduğunu belirtiyor.

FC Groningen'in direktörü Frank van Mosselveld'e göre, bu değişiklik başlangıçta Avrupa'da aktif olan kulüplere yardımcı olmak amacıyla yapılmıştı. "Bu, hâlâ Avrupa seviyesinde oynayan kulüplere kolaylık sağlamak içindi," diye açıklıyor De Bestuurskamer podcast'inde.

AZ'nin Shakhtar Donetsk'e elenmesinin ardından, Avrupa kupalarında aktif olan Hollanda kulübü kalmadı. Bu durum, geleneksel saatine geri dönülmesi için bir fırsat gibi görünüyordu. Van Mosselveld, saat 14.30'un ideal maç saati olarak geniş bir destek gördüğünü de vurguluyor.

Yine de KNVB saat 16.45'te ısrarcı. Van Mosselveld'e göre bunun nedeni, yeterli polis kapasitesinin bulunmadığı Sittard ve Breda'daki pratik sorunlar. “Belediyeler, altı polisin iki saat erken mesaiye başlamasını sağlayamadı,” diyor eleştirel bir şekilde.

Yöneticinin hayal kırıklığı büyük. “Şimdi tüm maçlar saat 16.45'te oynanacak. Futbol dünyası bu kadar dar görüşlü ve küçük” diyor sert bir şekilde. FC Groningen'in konuyu daha fazla gündeme getireceğini duyuruyor: “Böyle rehin tutulmamız akıl almaz bir şey.”

NEC'in direktörü Wilco van Schaik de bu durumdan pek bir şey anlamıyor. Taraftarlar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. “Şu anda saat 16.45 civarında yola çıkacak yüz bin, belki de iki yüz bin kişilik bir grup var, oysa biz onlara maçı saat 14.30'da izletebilirdik. Bu duyulmamış bir şey.”

Son olarak, Go Ahead Eagles'tan Jan-Willem van Dop da şaşkınlığını dile getiriyor. Eski kaleci, ilk etapta saat 16.45'in seçilmesini mantıksız buluyor. “Basitçe saat 14.30'u seçin, bu ne kadar zor olabilir ki? Bunu çok tuhaf buluyorum,” diyor Van Dop.