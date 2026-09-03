Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Dani Ceballos'un Real Betis'e transferinin perde arkasını açıkladı. Real Madrid, yarın cuma günü La Liga'da tam da bu takımla karşılaşacak.

La Liga'nın dördüncü haftası kapsamında oynanacak maçtan önce Portekizli teknik adam, basın toplantısında İspanyol orta saha oyuncusundan bahsetti.

Mourinho, "AS" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Telefonda 3 dakika konuştuk ve ona kendisine güvenmediğimi söyledim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Çoğu zaman oyuncular sözleşmelerine tutunur, ancak o bu durumda vaziyeti anladı ve serbest oyuncu olmayı ve kendi geleceğine kendisinin karar vermesini tercih ettiğini söyledi. Bir anlaşmaya vardık, sözleşme feshedildi ve Ceballos gideceği yeri seçmekte serbest kaldı."

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Real Betis, dün çarşamba günü Ceballos ile 2029 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Böylece oyuncu, Real Madrid'e gitmesinin üzerinden 9 yıl geçtikten sonra kariyerinin başladığı kulübe geri dönmüş oldu.

Ceballos'un dönüşü ilginç bir zamana denk geliyor; zira Endülüs kulübü yarın akşam ev sahibi olarak kraliyet ekibini ağırladığında, Betis forması altındaki ilk maçına eski takımı Real Madrid karşısında çıkabilir.

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