Bundesliga açılışında Union Berlin karşısında henüz üç dakika bile dolmadan kaleci topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Ancak bu pozisyonda 24 yaşındaki file bekçisine herhangi bir suçlama yöneltilemezdi: Bir kornerin ardından Emmanuel Latte Lath, topu en yakın mesafeden kafayla ağlara gönderdi. Böylece Atubolu için kâbus gibi başlangıç tamamlanmış oldu.

Ancak hayal kırıklığı uzun sürmedi. Younes Ebnoutalib, 51 saniye içinde attığı iki golle (10, 11) kısa süre sonra maçı Kartallar lehine çevirdi. Forvet oyuncusu, devrenin ardından bir gol daha kaydetti (67). Diğer tarafta Atubolu da tatmin edici bir performans ortaya koydu ve birçok kritik kurtarış yaptı. Günün ikinci yenilen golünde de çaresizdi; Leopold Querfeld (79) yine bir korner sonrası kafayla fileleri havalandırdı.

Atubolu zaten hareketli haftalar geçirdi. Mayıs ayında, o dönemki danışmanları Epic Sports'un ısrarıyla SC Freiburg'a ayrılmak istediğini bildirmiş ve sözleşme uzatma teklifini reddetmişti. Hedefi, daha bu yaz Premier League'e transfer olmaktı. Ajansın kendisine birçok üst düzey kulüpte fırsat ihtimali sunduğu anlaşılıyor. Ancak bu gerçekleşmedi. Freiburg ise buna karşılık verdi ve Werder Bremen'den Mio Backhaus'u 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Adi Hütter'den Atubolu'nun ilk maçı hakkında: "Muhtemelen her şey kusursuz gitmeyecek"

Atubolu'nun Frankfurt'a bir yıllık kiralık transferi cuma günü resmiyet kazandı. Bu nedenle ilk maçına hazırlanmak için fazla zamanı olmadı. "Muhtemelen her şey kusursuz gitmeyecek. Diğer taraftan Noah'nın Bundesliga'da çok fazla tecrübesi var, kısa süre önce Avrupa Ligi finalinde oynadı ve bence bugün iyi bir maç çıkaracak" dedi Eintracht teknik direktörü Adi Hütter, maç öncesinde Sky'a.

Frankfurt'ta da kaleci durumu son dönemde iyice kritik hale gelmişti. Üst üste yaptığı hatalarla dikkat çeken Kaua Santos, Hütter tarafından son olarak ikinci kaleci konumuna düşürüldü. Aynı zamanda yedek kaleci Michael Zetterer'in de Leeds United'a transfer olmaya yakın olduğu belirtiliyor.

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Hütter, Atubolu ile birlikte artık doğru çözümü bulduğunu düşünüyor: "Transfer penceresi henüz kapanmadı. Hâlâ bir şeyler yapabilecek durumdayız. Şartlar böyle gelişti, kapı açıldı. Kaua bizi biraz şüpheye düşürdü, özellikle Brentford'da (Frankfurt orada bir hazırlık maçını 0-7 kaybetti, editör notu). Ardından Noah Atubolu'nu alma fırsatı doğdu. Bu bizim için çok önemli. O, milli takım çevresinde bulunan bir oyuncu."

Atubolu'nun kiralık transferi ilk etapta sadece gelecek yaza kadar sürse de kaleci bunun ötesinde de Frankfurt'ta kalabilir. Sky haberine göre satın alma zorunluluğu konusunda anlaşma sağlandı. Buna göre gelecek yaz SC Freiburg'a 13 milyon euro ödenecek. kicker bilgisine göre ise Eintracht ilk etapta 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, satın alma zorunluluğu da 12,5 milyon euro olacak. Başarıya bağlı bonus ödemeleriyle toplam tutar 16 milyon euroya kadar çıkabilir.