Üç büyükler ikinci kez aynı kaderi paylaştı: O sezon Trabzonspor şampiyon olmuştu

Teknik direktörüyle yollarını ayıran takımlar kervanına Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Fatih Terim'in görevine son veren Galatasaray da katıldı. Üç büyüklerin hiçbiri 2021/22'yi sezona başladıkları teknik direktörle tamamlamayacak.

Bu üçlü değişiklik lig tarihinde yalnızca bir kez yaşanmıştı. Üç büyüklerin kulübede değişikliğie gittiği 1975/76 sezonunu şampiyon tamamlayan takım ise, şu anda da ligde açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor'du.

16 takımla oynanan ve galibiyetlere 2 puan verilen 1975/76 sezonunda Trabzonspor, 30 maç sonunda 17 galibiyet, dokuz beraberlik ve dört mağlubiyetle 43 puan toplayarak ipi önde göğüslemişti.

Fenerbahçe 40 puanla ikinci sırayı alırken, Galatasaray 37 puanla üçüncü olmuş, Beşiktaş ise 27 puanla 11. sırada kalmıştı.

3 - Süper Lig’de 1975/76’nın ardından ikinci kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın üçü birden sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gitti. Şok. pic.twitter.com/I8v6hnPoy7 — OptaCan (@OptaCan) January 10, 2022

Hangi takımın başında kim vardı?

Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Trabzonspor, 1. Lig'de mücadele ettiği ikinci sezonda, tarihindeki altı şampiyonluğun ilkini yaşamıştı.

Sezona Brezilyalı teknik adam Didi ile giren Fenerbahçe'yi üçüncü haftada Necdet Niş, sezonun geri kalanında ise Yugoslav antrenör Abdullah Gegic çalıştırdı.

Galatasaray ligde iki maça Turgan Ece, üç maça Don Howe, 25 maça ise Fethi Demircan idaresinde çıktı. Sezona Alman teknik adam Horst Buhtz ile giren Beşiktaş ise, alınan kötü sonuçların ardından beşinci haftada Gündüz Tekin Onay'ı göreve getirdi.

Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor

Süper Lig'de mevcut tablo, üç büyükler için bu kez ikinci sırayı almanın dahi kolay bir görev olmadığını gözler önüne seriyor.

20 maçta tek yenilgisi bulunan Trabzonspor 49 puanla ikinci sıradaki Konyaspor'un 10 puan önünde liderliğin keyfini sürüyor. Üç büyükle arasında zirveye en yakın takım 32 puanla dördüncü sıradaki Fenerbahçe. 29 puanlı Beşiktaş dokuzuncu, 27 puanlı Galatasaray ise 12. basamakta yer alıyor.

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