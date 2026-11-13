Üç başarısız denemeden büyük hayale: Pochettino, Manchester United mayın tarlasıyla karşı karşıya

Michael Carrick'in Manchester United'ın teknik direktörlüğünden alınması, taraftarlara hızlı ve sert bir karar gibi görünse de kulüp kulislerinde tam anlamıyla bir sürpriz değildi. Özellikle de birkaç ay önce takımı yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan adamın yeni sezona olumsuz sonuçlar fırtınası ortasında başlamış olması dikkate alındığında. Ancak herkesin göremediği şey, yönetimin aslında Carrick sonrası dönemi düzenlemek için harekete geçmiş olması ve Mauricio Pochettino'nun bu görevi devralmaya en yakın isim haline gelmesiydi. Üstelik bu görüşmeler sıradan temaslardan ibaret değildi; ABD Millî Takımı ile olan sözleşmesindeki fesih tazminatının tartışılması noktasına kadar varmıştı.

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Carrick antrenmanları yönetip kurtarılabilecek olanı kurtarmaya çalışırken, Manchester United'ın üst düzey yöneticileri onun geleceğiyle ilgili nihai kararı almak için Monaco'da, Sir Jim Ratcliffe'in de katılımıyla kritik toplantılar düzenliyordu. Hikâye ilk başarılarını tekrarlamakta başarısız olan bir teknik direktörün görevden alınmasıyla sınırlı kalmadı; dosyanın yönetiliş biçimine, Carrick'in ayrılışından önce aldığı mesajlara, Pochettino'nun gelme zamanlamasıyla ilgili gündeme gelen sorulara ve takımın bu sezonun en zorlu duraklarından birinde Liverpool'la karşılaşmaya ne kadar hazır olduğuna kadar uzandı.

Michael Carrick'in, Old Trafford'daki geleceğinin tehlikeye girdiğini anlamak için basın haberlerini okumasına gerek yoktu. İngiliz teknik direktör, görevden alınmasının açıklanmasından önce, kulüp yönetiminden geleceğinin görüşülmesine yönelik hamlelerin varlığına dair net sinyaller almıştı; ancak nihai kararın görevine son verme yönünde olduğunun kendisine açıkça bildirilip bildirilmediği kesin değildi.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"in aktardığı bilgilere göre, Manchester United'ın İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada, pazartesi günü Carrick'in menajeriyle iletişime geçti ve kulübün ortak sahiplerinden Sir Jim Ratcliffe ile teknik direktörün geleceğini görüşmek üzere, Spor Direktörü Jason Wilcox eşliğinde Monaco'ya gideceğini kendisine bildirdi.

Ertesi gün Wilcox, Carrick'in bizzat kendisiyle benzer bir görüşme yaptı. Her iki temasta da yönetimin geleceğiyle ilgili bir tavsiye sunacağı teyit edildi; ancak tavsiyenin niteliği ya da teknik direktör ile menajerlerinin ayrılığın en yakın senaryo haline geldiğini fark edip etmedikleri açıkça ortaya konmadı.

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Kulüp içinde, Carrick'in ayrılışına giden düzenlemelerin aleni bir biçimde ilerlemesi nedeniyle bir üzüntü hâli vardı; ancak United yöneticileri, İngiliz kulüp büyüklüğündeki bir kurumda bu tür hamlelerin tamamen gizlenmesinin son derece zor olduğunu, özellikle de bir sonraki teknik direktörün kimliğine dair medya spekülasyonlarının artmasıyla düşündü.

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Buna rağmen bilgiler, yönetimin Carrick'e mümkün olduğunca şeffaf davrandığına ve nihai karar alınmadan önce geleceğiyle ilgili dahili görüşmelerin varlığından onu haberdar ettiğine inandığını gösteriyor.

Kaderi belirleyen üç maç

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Carrick'in görevden alınmasının ardındaki tek sebep son sonuçlar değildi; ancak bunlar, kararın alınmasından önce yönetimin önüne koyduğu kritik sınavı temsil ediyordu. Como ve Bournemouth karşısındaki ağır yenilgilerin ardından Manchester United yöneticileri, bir sonraki üç maça, İngiliz teknik direktörün gidişatı düzeltme ve takımı doğru yola geri döndürme yeteneğini kanıtlaması için son bir fırsat olarak olağanüstü bir önem atfetti.

Bu dönemde United; Chelsea, Roma ve Aston Villa ile karşılaştı; ancak alınan sonuç ikna edici olmadı. Takım bir galibiyet, bir beraberlik aldı ve bir yenilgiye uğradı; bu sonuçlar yönetimin teknik heyetin geleceğine dair kanaatini değiştirmeye yetmedi.

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Yöneticilerin bakış açısına göre sorun, takımın topladığı puan sayısıyla sınırlı değildi; genel performansa ve özellikle savunma organizasyonu ile takımın sahadaki yapısı düzeyinde oyun tarzında belirgin bir gelişmenin olmayışına kadar uzanıyordu.

United'ın kalesinde bu maçlar boyunca sekiz gol görmesi, yönetimin hataları daha net ve tekrar eden hataları giderme yeteneğine sahip bir teknik kimliğin ortaya çıkmasını beklediği bir dönemde, çilenin sürdüğüne dair ek bir göstergeydi.

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Aston Villa karşısında 4-4 biten çekişmeli beraberlik, Carrick'in deneyiminin son perdesi oldu. Maçta yeni bir savunma çöküşü yaşandı; takım ilk dört dakikada iki golle geriye düştü, ardından ikinci yarının başında 4-2 geride buldu kendini ve son dakikalarda beraberliği yakaladı.

Oyuncuların gösterdiği mücadele ruhuna rağmen, geç gelen geri dönüş teknik direktörü kurtarmaya yetmedi; zira yönetim, sorunun yalnızca bir maç sonucundan daha derin olduğunu ve takımın onun yönetiminde istenen ilerlemeyi kaydetmediğini değerlendirdi.

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Yönetim başlangıçta neden Carrick'e ikna olmuştu?

Çelişki şu ki, Manchester United Carrick'i, ilk döneminde hızlı ve olumlu bir etki yaratmayı başardıktan sonra, üzerine bina edilebilecek en önemli teknik istikrar unsurlarından biri olarak görüyordu.

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Eski orta saha oyuncusu, Ocak 2026'da, kulüp içindeki çalkantılı koşullar arasında Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından sorumluluğu geçici olarak üstlendi; ancak soyunma odasına huzuru geri getirmeyi, oyuncular ile teknik heyet arasındaki ilişkiyi iyileştirmeyi ve takıma daha fazla özgüven kazandırmayı başardı.

Etkisi psikolojik yönle sınırlı kalmadı, oyun tarzında da kendini gösterdi. Yönetim, onun üslubunun forvetlere hareket etmede daha fazla özgürlük tanıdığını ve takımın hücum gücünü yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu, bunun da sonuçlara yansıdığını değerlendirdi.

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United, onun yönetiminde o sezon 17 maçta 12 galibiyet elde etti; galibiyet oranı yaklaşık yüzde 70,1'e ulaştı. Ayrıca Premier Lig'i üçüncü sırada tamamlamayı başararak Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantiledi.

Carrick'in oyunculara ve medyaya yönelik olumlu mesajları, kulüp yöneticileri nezdindeki konumunu güçlendiren etkenlerden biriydi; zira krizlerle başa çıkmada büyük bir sükûnet ve oyuncularını eleştirilerden koruma konusunda belirgin bir özen gösterdi; bu, yönetimin Amorim döneminin son aşamalarında hâkim olan atmosferden farklı gördüğü bir yaklaşımdı.

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United yaz boyunca bir dizi teknik seçeneği değerlendirmiş olsa da, sonunda kanaat, Carrick'e tam bir fırsat verme yönünde oluştu; zira yönetim onu, sorumluluğu kalıcı biçimde taşımaya layık gördü.

Gerçekten de 45 yaşındaki teknik direktör, ilişkinin vadesinden önce sona erdirilmesi durumunda kulübü koruyan sözleşme maddelerinin de yer aldığı iki yıllık bir sözleşmeye imza attı. Uzun vadeli sözleşmenin amacı, teknik heyet düzeyinde yaşanan ardı ardına gelen değişikliklerden sonraki yıllarda belli bir teknik istikrar sağlamaktı.

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Ancak umut verici görünen başlangıç, Carrick'in ilk başarılarını yeni sezona taşıyamaması ve takımın sonuçlar ile performans açısından belirgin bir düşüş yaşamaya başlamasıyla hızla hayal kırıklığına dönüştü.

Pochettino: Gizli bir hamle ve 7 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli

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Carrick'in geleceği Manchester United'ın ofislerinde görüşülürken, yönetim aslında adı uzun süredir Old Trafford'daki teknik direktörlük görevine yakıştırılan Mauricio Pochettino yönünde harekete geçmişti.

"BBC"ye göre, United yöneticileri Arjantinli teknik direktörün ABD Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesinde, 10 milyon dolar, yani yaklaşık 7 milyon sterlin değerinde bir serbest kalma bedelinin bulunduğunu biliyordu.

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Hatta bir kaynak, bu bedelin detaylarını İngiliz kulübe aktaranın bizzat Pochettino'nun temsilcileri olduğuna işaret etti; bu da temasların yalnızca ilk sorgulamalar olmadığını, transferin tamamlanma ihtimalini araştırma yönünde ilerlediğini gösteriyordu.

İki taraf arasındaki görüşmeler pazartesi gününden itibaren sürdü; ardından Omar Berrada, serbest kalma bedelinin detaylarını teyit etmek ve Manchester United'ın bu maddeyi devreye sokma niyetini bildirmek için çarşamba günü ABD Futbol Federasyonu ile iletişime geçti.

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Bu hamleler Amerikan tarafı için sürpriz olmadı; zira Pochettino, İngiliz kulüple olan temasları konusunda federasyon yetkililerine karşı açık davranmış, Premier Lig'e dönme isteğini de gizlememişti.

Gerçekten de Manchester United, Arjantinli teknik direktörle, iki buçuk yıl sürecek ve 2029 yazına kadar devam edecek bir sözleşmeyle sorumluluğu üstlenmesini ve Carrick'in yerine teknik direktör olmasını öngören sözlü bir anlaşmaya vardı.

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Pochettino daha önce üç farklı dönemde United'ı çalıştırmakla ilişkilendirilmiş, ancak sonunda görevi üstlenmemişti. Bu kez, Tottenham, Chelsea ve Paris Saint-Germain tecrübelerinin ardından Old Trafford'a gelmesi için koşullar oluştu.

Arjantinli teknik direktörün, Sir Alex Ferguson'ın 2013'teki emekliliğinden bu yana Manchester United'da sorumluluğu kalıcı biçimde üstlenen sekizinci teknik direktör olması bekleniyor; bu rakam, kulübün geçtiğimiz yıllarda yaşadığı çalkantının boyutunu yansıtıyor.

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Arjantinli teknik direktör, bu spekülasyonlar bir türlü gerçeğe dönüşmeden, Old Trafford koltuğu için daima aday olarak kaldı; ta ki dördüncü fırsat, iki tarafın onu dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırma hayalini gerçekleştirmeye yaklaştıran bir anlaşmaya varmasının ardından, İngiliz kulübün kapılarını nihayet ona açana kadar.

Pochettino neden hemen Carrington'a gelmedi?

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Manchester United yeni döneme mümkün olan en kısa sürede başlamak istese de, Pochettino'nun ABD Millî Takımı ile olan bağlılığı, İngiliz kulübün hesaplarına farklı bir gerçeklik dayattı.

Arjantinli teknik direktör, CONCACAF Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında ABD'yi Haiti karşısında iki maçta yönetmeye hazırlanıyordu ve millî takımla olan yükümlülüklerini göz ardı etmek mümkün değildi; özellikle de ABD Federasyonu yetkililerine, İngiltere'ye geçmeden önce görevini tamamlama isteğini bildirmiş olması nedeniyle.

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Pochettino, Miami'deki ilk maça, ardından Cincinnati'deki rövanş karşılaşmasına hazırlık amacıyla, Atlanta yakınlarındaki Ulusal Antrenman Merkezi'nde oyuncuların antrenmanlarını yönetmeye zaten başlamıştı.

Teknik direktörün ikinci maçı 18 Kasım'da oynaması, ardından İngiltere'ye gidip Manchester United'ın Carrington'daki antrenman tesisinde yeni görevine başlaması bekleniyordu.

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Böylece Pochettino, 22 Kasım'da Anfield'da Liverpool karşısında oynanacak beklenen müsabakadan önce ideal bir hazırlık dönemine sahip olamayacak; zira oyuncularını tanıması, teknik tasavvurlarını ortaya koyması ve kulüp taraftarı için olağanüstü önem taşıyan bir maça hazırlanması için önünde yalnızca birkaç gün bulunacak.

Bir dizi oyuncunun millî takım yükümlülükleri nedeniyle eksik kalma ihtimali, görevin zorluğunu daha da artırıyor; bu da Arjantinli teknik direktörün deneyiminin başında elindeki seçenekleri daraltıyor.

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United, Pochettino uğruna Anfield maçını feda eder mi?

Pochettino'nun gelme zamanlaması, INEOS grubunun iki teknik heyet arasındaki geçiş dönemini yönetme biçimi hakkında soru işaretleri doğurdu; özellikle de Liverpool karşılaşmasının Manchester United taraftarlarının hesaplarında sıradan bir maç olmaması nedeniyle.

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Kulüp, Carrick'in ayrılığını duyurup yeni teknik direktörünü tanıtmaya hazırlanırken, kendini dayatan mantıklı bir soru vardı: Yöneticiler, ABD Millî Takımı'nı ikinci maçta yönetmesi mümkün olmasa bile, neden Pochettino'nun mümkün olan en kısa sürede Carrington'a gelmesini talep etmedi?

Mesele yalnızca Liverpool karşılaşmasının öneminden ibaret değil; yeni teknik direktöre oyuncuları tanıması, taktik fikirlerini netleştirmesi ve geçtiğimiz haftalarda takımın düşüşüne yol açan sorunların çözümü üzerinde çalışması için yeterli zamanı verme gerekliliğiyle de ilgili.

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Pochettino'nun Anfield ziyaretinden önce yeni grubuyla bir ya da iki antrenmandan fazlasını yapamama ihtimali var; bu da teknik ve psikolojik krizler yaşayan, güven ile düzenin yeniden inşasına ihtiyaç duyan bir takıma gelen bir teknik direktör için son derece kısıtlı bir süre.

Arjantinli teknik direktör, kapsamlı taktik değişiklikler yapma fırsatını bulamasa bile, en azından felsefesinin ilk çizgilerini sunabilir, oyuncularından beklenen rolleri belirleyebilir ve uygulamak istediği temel ilkeleri açıklayabilirdi.

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Ancak United, Pochettino'nun ABD Millî Takımı ile olan yükümlülüklerine saygı göstermeyi tercih etti; bu, sözleşme açısından anlaşılabilir olsa da, kulüp içindeki önceliklerin sıralaması konusunda eleştirilere kapı aralayan bir karar.

Buna karşılık Carrick, geleceğinin neredeyse kesinleştiğini ve kulübün halefiyle anlaşmak için fiilen harekete geçtiğini bilmesine rağmen, iki gün daha antrenmanları yönetmeyi sürdürdü.

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Son günlerinde görevini yürüttüğünü bilen bir teknik direktör için, halefinin haberleri gazete manşetlerini süslerken ve medya ayrılışına ilişkin müzakerelerin detaylarını aktarırken, böyle bir durumun psikolojik etkisini göz ardı etmek zor.

Ayrıca o dönemde takımı saran belirsizlik hâli, özellikle oyuncuların teknik heyetin değişmek üzere olduğunu bilmeleriyle birlikte, antrenman atmosferine ve oyuncuların konsantrasyonuna yansımış olabilir.

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Bazıları Pochettino'nun gelişinin ertelenmesini uluslararası yükümlülükleri nedeniyle kaçınılmaz görürken, diğerleri bunu Manchester United'ın son derece hassas bir geçiş dönemiyle gereken hızda ilgilenmediğinin bir kanıtı olarak değerlendirebilir.

Neville yönetimi hedef aldı: Sorun teknik direktörlerden daha büyük

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Carrick'in görevden alınması yalnızca fark edilmeden geçip giden bir teknik karar değildi; aksine Manchester United'ın Ferguson'ın ayrılığından bu yana yaşadığı yapısal krize ilişkin tartışmayı yeniden açtı.

Kulüp efsanesi ve "Sky Sports" ağının yorumcusu Gary Neville, tekrarlayan krizlerle yalnızca teknik direktör değişikliği yoluyla başa çıkma fikrinin en önde gelen eleştirmenlerinden biriydi.

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Neville, son 12 yılın teknik direktörleri görevden almanın çözüm olmadığını kanıtladığını söyledi; United'ı eski konumuna geri döndürmeyi hiçbirinin başaramadığı, yönetim koltuğunda ardı ardına gelen birçok ismi delil olarak gösterdi.

Kulübün farklı ekollerden teknik direktörlerle anlaştığına, bunlar arasında José Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjær ve Ruben Amorim'in yanı sıra Michael Carrick'in de bulunduğuna, ancak sonucun benzer kaldığına işaret etti.

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Neville, gerçek sorunun bütünleşik bir idari sistemin yokluğuyla ilgili olduğunu vurgulayarak, kulübün güçlü bir performans bölümüne, etkin bir sözleşme yönetimine ve organizasyon yapısının merkezinde net bir liderliğe ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Bu eleştiriler, Manchester United'ın Ferguson'ın emekliliğinden bu yana, takımı sonuç dalgalanmalarından ve teknik direktör değişikliklerinden koruyabilecek istikrarlı bir proje inşa edemediği gerçeğini yansıtıyor.

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2013 yılından bu yana, kulübün yönetiminde ister kalıcı ister geçici olarak çok sayıda teknik direktör görev aldı; bu süre zarfında José Mourinho, Ferguson sonrası kalıcı teknik direktörler arasında yüzde 58,3 ile en iyi galibiyet oranına sahip isim olarak kaldı ve o dönemde en çok kupa kazanan teknik direktör de oldu.

Mourinho ilk sezonunda; Avrupa Ligi, Lig Kupası ve İngiltere Federasyon Kalkanı'nı kapsayan üç kupa kazandı; Erik ten Hag ise iki yerel kupayı, Louis van Gaal İngiltere Federasyon Kupası'nı, David Moyes de İngiltere Federasyon Kalkanı'nı kazandı.

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Çöküşün boyutunu ortaya koyan rakamlar

Rakamlar, Carrick'in deneyiminin başlangıcı ile sonu arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor; ilk sezonunda olağanüstü bir galibiyet oranı elde eden teknik direktör, yeni sezonda düşüşün en öne çıkan kurbanlarından birine dönüştü.

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Geçen sezon Manchester United, Carrick yönetiminde 17 maçtan 12'sini kazandı; bu yüzde 70,1'lik bir oran, Ferguson sonrası dönemde Old Trafford'da sorumluluğu kalıcı biçimde üstlenen tüm teknik direktörlerin elde ettiğinin üzerindeydi.

Ancak toplam maçları hesaba katıldığında tablo değişti; 32 maçta 15 galibiyet elde etti, galibiyet oranı yüzde 46,9 oldu; bu, o dönemdeki kalıcı teknik direktörler arasında yalnızca Ruben Amorim'in sicilini geride bırakan bir sonuçtu.

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Mevcut sezonda ise Carrick, 15 maçta yalnızca üç galibiyet elde etti; galibiyet oranı yüzde 20'yi geçmiyor. Bu, takımın Amorim'in görevden alınmasından önceki son 21 maçta kaydettiği yüzde 38,1'lik oranla kıyaslandığında dikkat çekiyor.

Bu düşüş, geçici olarak göreve geldiğinde 19 maçta yüzde 73,7'lik bir galibiyet oranıyla etkileyici sonuçlar elde eden, ardından bu oran kalıcı teknik direktörlük döneminde yüzde 51,7'ye gerileyen Ole Gunnar Solskjær deneyimini akıllara getiriyor.

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Bu karşılaştırma, kriz yaşayan bir takımı canlandırmadaki başarının, uzun vadeli bir proje inşa etme yeteneğine sahip olmak anlamına gelmediğini gösteriyor; bu, yıllardır Manchester United içinde tekrarlanan bir çıkmaz.

Pochettino, başarısızlığı kaldırmayan bir sınavla karşı karşıya

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Mauricio Pochettino, büyük beklentilerle Manchester United'a geliyor; ancak yalnızca birkaç teknik düzeltmeyi bekleyen istikrarlı bir takım devralmayacak, aksine sonuçlarda düşüş, savunma sorunları ve giderek artan taraftar ile yönetim baskısı yaşayan bir grup devralacak.

Önündeki ilk zorluk, oyunculara güveni geri getirmek ve hücum hırsı ile savunma disiplini arasındaki dengeyi bulmak olacak; özellikle de takımın son maçlarda çok sayıda gol yemesi, üstünlüğünü koruyamaması ve baskı anlarıyla doğru biçimde başa çıkamaması nedeniyle.

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Ayrıca gelişinin, Ferguson'ın ayrılığından bu yana kulübün ayrılmaz bir özelliğine dönüşen teknik direktör değiştirme serisinin yeni bir halkası değil, gerçek bir projenin başlangıcı olduğunu kanıtlaması da beklenecek.

Anfield'da Liverpool karşılaşması, zamanın darlığı ve antrenman sayısının azlığıyla birlikte, yeni bir teknik direktör için ideal bir başlangıç gibi görünmüyor; ancak inşa etmek istediği takımın kimliğini erkenden gösterme fırsatı sunabilir.

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Sonuç olarak Manchester United'ın çıkmazı yalnızca yeni bir teknik direktör bulmakta değil, onun başarılı olmasına ve devamlılığına imkân tanıyan ortamı sağlamakta yatıyor. Büyük teknik direktörler ayrıldı, isimler birbirini izledi, planlar değişti, ancak kriz yerinde kaldı.

Ve şimdi Pochettino, yıllardır beklediği görevle karşı karşıya buluyor kendini; ancak Old Trafford'a ulaşmak gerçek zafer anlamına gelmiyor. En zorlu zafer, kendisinden öncekilerin hepsini yutan döngüyü kırmakta ve Manchester United'ın nihayet olumsuz sonuçlara tepki verme sınırlarını aşan bir proje inşa edebileceğini kanıtlamakta olacak.