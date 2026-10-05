Üç Alman oyuncudan biri: Bayern Münih'ten Lennart Karl için büyük onur

Lennart Karl (18/Bayern Münih), Said El Mala (20/1. FC Köln) ve Jürgen Klopp tarafından daha önce aday gösterilmesine rağmen henüz forma şansı bulamayan Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart), toplam 25 aday arasında yer alıyor.

"Golden Boy" ödülü her yıl İtalyan spor gazetesi Tuttosport ile Transfermarkt portalı tarafından veriliyor. Yeteneklerin en erken 2006 doğumlu olmaları ve değerlendirme döneminde Avrupa'nın en güçlü 25 birinci liginden birinde forma giymeleri gerekiyor. Şu ana kadar tek Alman kazanan, 2011'de Mario Götze oldu.

Bundesliga'dan ayrıca bu yıl Borussia Dortmund'dan Konstantinos Karetsas (Yunanistan) ve Joane Gadou (Fransa) da listede yer alıyor. 2025'te kısa listede hiçbir Alman yoktu, ödülü Paris Saint-Germain'den Fransız Desiré Doué aldı. 2024'te Lamine Yamal (İspanya), 2023'te ise Jude Bellingham (İngiltere) kazandı. Kararı uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri veriyor.