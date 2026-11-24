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PSG, en önemli iki oyuncusundan muhtemelen sezon sonuna kadar yararlanamayacak. Bu yüzden Paris ekibi kış transfer dönemini daha yakından takip edebilir.

Cumartesi akşamının erken saatlerinde Paris Saint-Germain'in Nice deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyette takımını geçici olarak 2-1 öne geçiren golü attığında büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak talihsiz 39. dakikada bunların hiçbir önemi kalmadı.

Son derece talihsiz bir pozisyonda Desire Doue, rakip müdahalesi olmadan dizini burktu ve acıyla bağırdı ; takım arkadaşları sağlık ekibini aceleyle sahaya çağırdı. Doue'nin ciddi biçimde sakatlandığı herkes için kısa sürede anlaşılmıştı. Ertesi gün 21 yaşındaki oyuncu ve PSG için acı gerçek kesinleşti: Khvicha Kvaratskhelia'nın ekim ayında aynı sakatlığı yaşamasından neredeyse tam bir ay sonra Doue'nin de çapraz bağı koptu .

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İki yıldız oyuncuyu bir araya getiren yıkıcı teşhisin duyulmasından kısa süre sonra Kvaratskhelia, Instagram hikâyesinde Doue'ye "Güçlü kal kardeşim" diye yazdı. "Bunu atlatacağız, yakında yeniden birlikte sahada olacağız, güleceğiz ve en çok sevdiğimiz şeyi yapacağız. Hepimiz yanındayız."

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PSG, iki Şampiyonlar Ligi zaferinin iki kilit isminden aylarca yoksun kalacak

Paris, geride kalan iki başarılı sezonun ve üst üste kazanılan iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kilit isimlerinden ikisini muhtemelen mevcut sezonun kalanında kullanamayacak. Yalnızca Kvaratskhelia'nın mayıs sonundaki final aşamasında sahalara dönebileceğine dair hâlâ bir umut var.

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Her iki durumda da soru şu: PSG, teknik direktör Luis Enrique'nin en önemli oyuncularından ikisinin, Fransa şampiyonunun hücum gücüne damga vuran iki ismin aylarca forma giyemeyecek olmasına nasıl tepki verecek? Parayı harcamaktan çekinmediği bilinen Paris ekibi, yaklaşan kış transfer döneminde hücum hattına bir takviye daha yapacak mı?

Önce PSG'nin kadrosundaki alternatiflere bakalım. Paris'in korkulan hücum üçlüsünden yalnızca Ousmane Dembele sağlıklı, ancak 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi sık sık sakatlıklarla boğuşuyor. Son olarak yine uyluğunda bir sorun yaşadı ve bu sezon şimdiye kadar yalnızca beş kez ilk 11'de sahaya çıktı.

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Kvaratskhelia ve Doue'nin yokluğunda Dembele'nin fiziksel sorunlarını aşması PSG için daha da önemli olacak. Dışarıdan bakıldığında, artan sorumluluğun diğer hücum oyuncularını nasıl etkileyeceği de son derece ilgi çekici.

PSG'nin kadrosunda hangi alternatifler var?

Geçen yaz kadroda kapsamlı değişiklikler yapılmış olsa da üst düzey seçenekler hâlâ mevcut. Paris ekibinin Bradley Barcola'nın Liverpool'a gitmesine izin vermesi , geriye dönüp bakıldığında elbette büyük bir talihsizlik. Çünkü Fransa millî takımının oyuncusu şimdi takımın değişmez isimlerinden biri olacaktı; Paris'te kalmak için istediği de buydu. Ancak en önemli maçlarda Dembele, Doue ve Kvaratskhelia'nın gerisinde kaldığı için Barcola, Liverpool'da yeni bir meydan okuma aradı.

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Geçen yaz üç hücum oyuncusu daha Fransa'nın başkentinden ayrıldı: Goncalo Ramos Milan'a, altyapıdan yetişen Ibrahim Mbaye Aston Villa'ya, Kang-in Lee ise Atletico Madrid'e gitti. PSG, ayrılan hücum oyuncularından toplamda yaklaşık 290 milyon euro gelir elde etti. Bu gelirin ancak yarısına yakın bir kısmı yeniden harcandı; paranın büyük bölümü Barcola ve diğerlerinin yerini alacak oyunculara gitti.

Kanatlara potansiyeli yüksek, yükselişte olan iki heyecan verici genç oyuncu geldi: Ajax Amsterdam'dan 45 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Mika Godts (21) ve AS Monaco'dan 50 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Maghnes Akliouche (24). İkisi de şimdiden iz bıraktı, ancak Akliouche daha fazla istikrar gösterdi.

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Fransa millî takımının oyuncusu, PSG'nin yıldızlarla dolu kadrosuna daha kolay uyum sağlamış görünüyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici performanslar sergiledi. Örneğin ekim ayında Manchester City deplasmanında alınan 4-2'lik galibiyette muhteşem bir gol attı, kasım başında Villarreal deplasmanındaki 6-0'lık galibiyette ise iki golün pasını verdi.

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Akliouche, Kvaratskhelia ve Doue'nin yerini en azından zaman zaman başarıyla doldurabileceğinin işaretlerini verirken, Ajax'ta sık sık hayranlık uyandıran Godts, Eredivisie'den şu anda belki de dünyanın en iyi takımına geçişi henüz istenen düzeyde gerçekleştiremedi. Belçika millî takımının oyuncusu PSG'ye alışmakta hâlâ biraz zorlanıyor. Barcelona'dan 48,5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen dünya şampiyonu Ferran Torres de yeni kulübünde şu ana kadar istikrarlı biçimde ikna edici bir performans sergileyemedi.

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Gelecek vadeden bazı oyuncular ise daha fazla süre ve kendilerini kanıtlama fırsatı bulmayı umabilir. Bunların başında, son beş resmî maçta dört gol ve iki asistle dikkat çeken Senny Mayulu (20) geliyor. Altyapıdan yetişen Quentin Ndjantou (19) da yılın başında Barça'dan Paris'e transfer olan 18 yaşındaki Dro Fernandez gibi fırsat bekliyor.

PSG yeni bir Kvaratskhelia mı arıyor?

Yine de Enrique'nin, büyük sakatlık talihsizliğinin yaşandığı bu olağanüstü durumda ocak ayı için yeni bir hücum oyuncusu istemesi elbette mümkün. PSG, yaklaşık iki yıl önce dikkat çekici bir kış transferinden çok iyi sonuç almıştı: Fransız ekibi, Ocak 2025'te Kvaratskhelia'yı Napoli'den 80 milyon euro bonservis bedeliyle Paris'e getirmişti. Gürcü oyuncu, sonraki aylarda kulüp tarihinin uzun zamandır beklenen ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kilit parçalarından biri olmuştu.

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Kvaratskhelia, hedeflenen üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi kupası yolunda büyük olasılıkla artık katkı sağlayamayacak. Onun yerine sezon ortasında gelecek başka bir sıra dışı oyuncu mu bunu yapacak? Junior Kroupi, en azından muhtemelen Kvaratskhelia kadar pahalı olacak.

AFC Bournemouth'ta oynayan Fransız futbolcu, PSG'nin yaşadığı kâbus gibi ayın ardından Paris ekibinin olası kış transferleri arasında en çok konuştuğu isim olabilir. Kroupi güçlü driplingleri ve olağanüstü top kontrolüyle öne çıkıyor; gol tehdidi yaratıyor ve son derece hızlı. Üstelik farklı pozisyonlarda oynayabiliyor: Bournemouth'ta çoğunlukla santrfor olarak görev yapsa da sol kanatta da rahatlıkla oynayabiliyor.

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Son olarak Fransa millî takımında da bunu yaptı. Büyük Zinedine Zidane, kasım ortasında İtalya'da 3-1 kaybedilen maçta ona ilk millî maçına çıkma fırsatı verdi. Üç gün sonra Türkiye karşısında 2-1 kazanılan maçta yedekten girerek sol kanatta yarım saate yakın süre aldı ve bu fırsatı ilk millî golünü atarak değerlendirdi.

Marco Rose, Junior Kroupi'yi kaybetmekten endişelenmeli mi?

FC Lorient'de yetişen ve 2025'te oradan Bournemouth'a transfer olan 20 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi var. Premier Lig'in bazı büyük kulüplerinin yanı sıra PSG ve Barcelona'nın da Kroupi'yi istediği söyleniyor. The Athletic kısa süre önce, millî takıma yeni katılan oyuncunun İngiltere'den ayrılmaya daha sıcak baktığını bildirdi. Asıl hayalindeki kulüp ise Barça olarak görülüyor.

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Ancak mali sıkıntılar yaşayan Katalanların, Bournemouth ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Kroupi'nin bonservis bedelini karşılayıp karşılayamayacağı belirsiz. Dolayısıyla PSG'nin araya girmesi için kapı açık. Özellikle de Paris ekibi bu kış harekete geçerse.

Ancak başarılı Alman teknik direktörlerden biri bunu hiç istemez: Bournemouth ile son dokuz resmî maçını kazanan ve Premier Lig'de beşinci sıraya yükselen Marco Rose , Kroupi'ye giderek daha fazla yer vermek istiyor. Yüksek potansiyelli Fransız oyuncu, ayak sakatlığı nedeniyle sezonun ilk iki ayını kaçırdı ve ekim sonundan bu yana kademeli olarak yeniden takıma kazandırılıyor.

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Kroupi, Rose'un zaten şu sıralar çok başarılı olan takımının oyununa yeni bir boyut katabilir. Bu nedenle PSG'nin iki yıldızının sakatlanmasının ardından gerçekten harekete geçmesi, Bournemouth için daha da can sıkıcı olur.

Bournemouth açısından iyi haber şu: Paris ekibi elbette transfer seçenekleri arasından başka birçok tanınmış hücum oyuncusunu da değerlendiriyor ve görünüşe göre Bundesliga'yı çok yakından takip ediyor. İspanyol gazetesi as, iki çapraz bağ sakatlığının yarattığı şoka karşılık PSG'nin başlıca adaylarından biri olarak RB Leipzig'den Antonio Nusa'yı gösteriyor. Kroupi ve 21 yaşındaki Norveçlinin yanı sıra Paris ekibinin olası transfer listesinde çok sayıda oyuncu daha bulunduğu anlaşılıyor. as'a göre bunlar arasında Gianluca Prestianni (Benfica), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) ve hatta Bayern Münih'ten Luis Diaz da var.