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16 Haziran ile 3 Temmuz 2027 tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan'da oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası final turnuvasının grup kuraları, Belgrad'daki Sava Kongre Merkezi'nde çekildi. Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılım için ayrılan üç kontenjan da turnuvada belirlenecek.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan 14 milli takım ile iki ev sahibi ülkenin milli takımları, dörder takımlı dört gruba ayrılıyor. Teknik direktör Silvio Baldini'nin, kendisine yardımcı olan Andrea Barzagli ile birlikte katıldığı kura çekiminde İtalya; ev sahibi Arnavutluk, İspanya ve Finlandiya ile eşleşti.

A GRUBU: Sırbistan, Polonya, İngiltere, Fransa.

B GRUBU: Arnavutluk, İspanya, İTALYA, Finlandiya.

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C GRUBU: Çekya, Portekiz, Yunanistan, Hırvatistan.

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D GRUBU: Norveç, Belçika, Almanya, Hollanda.

Her grupta, UEFA katsayı sıralamasındaki konumlarına göre belirlenen dört torbanın her birinden bir milli takım bulunuyor.

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TORBALAR

1. TORBA: İspanya, Almanya, İngiltere, Portekiz.

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2. TORBA: Fransa, İTALYA, Hollanda, Hırvatistan.

3. TORBA: Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Norveç.

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4. TORBA: Belçika, Çekya, Sırbistan, Arnavutluk.

KURA ÇEKİMİNDEKİ KISITLAMALAR

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Sırbistan'a A1 konumu ayrıldı. Aynı torbadan iki takım bir grupta yer alamayacağı için 4. torbadaki diğer milli takımlar A Grubu'na yerleştirilemiyor.

Arnavutluk'a B1 konumu ayrıldı. Aynı torbadan iki takım bir grupta yer alamayacağı için 4. torbadaki diğer milli takımlar B Grubu'na yerleştirilemiyor.

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ARNAVUTLUK'TAKİ STADYUMLAR

Arena Kombetare, Tiran (3 B Grubu maçı, bir yarı final, final)

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Elbasan Arena, Elbasan (3 B Grubu maçı, bir çeyrek final)

Loro Borici Stadyumu, İşkodra (3 D Grubu maçı, bir çeyrek final)

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Arena e Demave, Tiran (3 D Grubu maçı)

SIRBİSTAN'DAKİ STADYUMLAR

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Belgrad Stadyumu, Belgrad (3 A Grubu maçı, bir çeyrek final, bir yarı final)

Leskovac Stadyumu, Leskovac (3 A Grubu maçı)

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Backa Stadyumu, Backa Topola (3 C Grubu maçı, olası olimpiyat play-off maçı)

Loznica Stadyumu, Loznica (3 C Grubu maçı, bir çeyrek final).

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ELEME TURLARI

1. çeyrek final: A Grubu birincisi ile C Grubu ikincisi

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2. çeyrek final: C Grubu birincisi ile A Grubu ikincisi

3. çeyrek final: B Grubu birincisi ile D Grubu ikincisi

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4. çeyrek final: D Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi

1. yarı final: 1. çeyrek finalin galibi ile 2. çeyrek finalin galibi

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2. yarı final: 3. çeyrek finalin galibi ile 4. çeyrek finalin galibi

Final: 1. yarı finalin galibi ile 2. yarı finalin galibi.