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Dünya Kupası U20

U20 Dünya Kupası'nda günün sonuçları ve öne çıkan detayları (2 Haziran 2019)

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FIFA
U20 Dünya Kupası’nda ikinci tur heyecanı başladı.

Polonya'da düzenlenen U20 Dünya Kupası’nda 2. tur karşılaşmaları İtalya-Polonya ve Kolombiya-Yeni Zelanda maçlarıyla başladı.

Günün ilk karşılaşmasında İtalya ile ev sahibi Polonya karşı karşıya geldi. Gök mavili ekip, yıldız ismi Andrea Pinamonti'nin 38. dakikada penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

İtalya, çeyrek finalde Arjantin-Mali eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Kolombiya ile Yeni Zelanda'yı karşı karşıya getiren mücadele ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Güney Amerika temsilcisi 11. dakikada Andres Reyes'in attığı golle 1-0 öne geçti. Reyes'e cevabı 35. dakikada Elijah Just ile veren Yeni Zelanda, durumu 1-1'e getirdi. 

Normal süre ve uzatmalarda başka gol olmayınca turu geçecek takımı penaltı vuruşları belirledi.

Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Kolombiya adını çeyrek finale yazdırdı.

Kolombiya, çeyrek finalde Ukrayna-Panama eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarının programı şu şekilde:

18:30 Ukrayna - Panama

18:30 Uruguay - Ekvador

21:30 Senegal - Nijerya

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