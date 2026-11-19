Arjantin, şu anda Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'na bugün, perşembe günü Avustralya'ya 2-0 yenilerek başladı.

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İlk yarısı golsüz biten mücadelede Avustralya, 60. dakikada Arjantinli oyuncu Álvaro Goich'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Akol Ekon, 71. dakikada attığı golle Avustralya'nın farkını ikiye çıkardı.

Maçın hakemi, 90+3. dakikada Benjamín Vallejo'ya kırmızı kart gösterdi.

Arjantin, C Grubu'nda Avustralya, Mozambik ve Danimarka ile birlikte yer alıyor.

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Mozambik ise turnuvaya Danimarka'yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek başlamıştı.

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A Grubu'nda ise ev sahibi Katar, turnuvaya Panama'yı 2-0 mağlup ederek başladı.

Golsüz eşitlik, Katar'ın penaltı kazandığı 90+1. dakikaya kadar sürdü. Penaltıyı Taha Nusair başarıyla gole çevirdi.

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4 dakika sonra Abdullah Babiker, Katar'ın farkı ikiye çıkaran golünü kaydetti.

Katar, 3 puanla erkenden grubunun zirvesine yerleşti ve averajla Mısır'ı 2-1 yenen Yunanistan'ın önünde yer aldı.

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U17 Dünya Kupası D Grubu'nda ise Fransa, Haiti'yi 3-1 mağlup etti.

Fransa, ilk yarıda Luan Merifield'in attığı iki golle öne geçti.

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Noha Kader Tehe, 47. dakikada Fransa'nın üçüncü golünü kaydetti. Kensley Profit ise 88. dakikada Haiti'nin tek golünü atarak farkı azalttı.

Fransa, 3 puanla grubunun zirvesine yerleşti ve averajla Suudi Arabistan'ı 3-2 yenen Uruguay'ın önünde yer aldı.

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B Grubu'nda ise Güney Kore, Uganda'yı 3-0 yenerken Ekvador, Yeni Kaledonya'yı 1-0 mağlup etti.