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U17 Dünya Kupası’nda mücadele eden İtalya, Formula 1’in başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali’nin davetiyle Katar Grand Prix’sinin serbest antrenmanlarını izledi. İtalya U17 Milli Takımı, cuma öğleden sonra Mercedes padokunu ziyaret etti ve İtalyan dünya şampiyonu Kimi Antonelli tarafından karşılandı.

Grubunu üç maçını da kazanarak lider tamamlayan Daniele Franceschini’nin çalıştırdığı milli takım, 30 Kasım Pazartesi günü Tacikistan’a karşı oynayacağı son 32 turu maçına hazırlanıyor.

Heyet başkanı Giovanni Galli (Milan ve Napoli’nin eski kalecisi, 1982’de İtalya ile dünya şampiyonu) şunları söyledi: “Stefano Domenicali’ye daveti ve Formula 1 gibi olağanüstü bir dünyayı yakından tanıma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin dünya sporunun en üst düzeyindeki isimlerle bir araya gelmesini sağlayan özel bir öğleden sonraydı. Mercedes padokuna yaptığımız ziyaret ve Kimi Antonelli ile buluşmamız, bu deneyimi daha da anlamlı kıldı; takıma büyük bir heyecan yaşattı ve özel bir anı bıraktı. Bunun gibi buluşmaların çok önemli olduğuna inanıyorum çünkü tutku, özveri, fedakârlık ve performans arayışı gibi ortak değerleri paylaşan futbol ve motor sporları dünyalarını buluşturuyor. Tüm heyetimiz için değerli bir deneyimdi.”

KADRO

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Kaleciler: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);

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Gelecek maçlar ITA World Cup U17 07:30 TJK

Defans: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);

Orta saha: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);

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Forvetler: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).

TEKNİK EKİP

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Teknik direktör: Daniele Franceschini; Heyet başkanı: Giovanni Galli; Genç milli takımlar koordinatörü: Maurizio Viscidi; Yardımcı antrenör: Marco Scarpa; Kaleci antrenörü: Francesco Antonioli; Kondisyoner: Roberto Ghielmetti; Maç analisti: Francesco Donzella; Doktorlar: Giorgio Liberati Petrucci ve Lorenzo Sapegno; Fizyoterapistler: Aldo Abbadia ve Saverio Didonato; Beslenme uzmanı: Giuseppe Cuzzocrea; Basın birimi: Alessandro Paoli; İdari işler, finans ve kontrol birimi: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Sekreter: Guglielmo Cammino.

GRUP AŞAMASI (19-27 Kasım)

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İLK MAÇ GÜNÜ

19 Kasım Perşembe

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Yeni Kaledonya-Ekvador 0-1

Fransa-Haiti 3-1

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Güney Kore-Uganda 3-0

Suudi Arabistan-Uruguay 2-3

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Mozambik-Danimarka 4-0

Katar-Panama 2-0

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Mısır-Yunanistan 1-2

Arjantin-Avustralya 0-2

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20 Kasım Cuma

Küba-Tacikistan 3-5

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Belçika-Vietnam 3-2

Mali-Yeni Zelanda 3-0

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İspanya-Çin 5-0

İTALYA-Jamaika 6-0

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Senegal-Hırvatistan 1-1

Fildişi Sahili-Özbekistan 2-1

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Fiji-Fas 0-6

21 Kasım Cumartesi

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Japonya-Kolombiya 1-2

Sırbistan-Honduras 2-0

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Tanzanya-Kosta Rika 2-2

Kamerun-Venezuela 1-2

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Dominik Cumhuriyeti-Karadağ 1-1

Brezilya-İrlanda 2-1

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Şili-Cezayir 4-2

Meksika-Romanya 1-0

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İKİNCİ MAÇ GÜNÜ

22 Kasım Pazar

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Yunanistan-Panama 2-1

Danimarka-Avustralya 0-0

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Ekvador-Uganda 0-0

Fransa-Suudi Arabistan 0-1

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Güney Kore-Yeni Kaledonya 6-0

Katar-Mısır 0-2

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Arjantin-Mozambik 2-1

Uruguay-Haiti 4-1

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23 Kasım Pazartesi

Tacikistan-Hırvatistan 0-4

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İspanya-Fiji 15-0

Özbekistan-Jamaika 6-2

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Senegal-Küba 9-0

İTALYA-Fildişi Sahili 2-1

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Fas-Çin 2-2

Mali-Belçika 2-1

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Vietnam-Yeni Zelanda 3-3

24 Kasım Salı

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Kosta Rika-İrlanda 0-2

Venezuela-Romanya 1-0

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Japonya-Sırbistan 0-1

Meksika-Kamerun 4-0

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Dominik Cumhuriyeti-Şili 2-1

Brezilya-Tanzanya 1-0

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Cezayir-Karadağ 2-1

Honduras-Kolombiya 0-2

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ÜÇÜNCÜ MAÇ GÜNÜ

25 Kasım Çarşamba

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Ekvador-Güney Kore 2-3

Uganda-Yeni Kaledonya 6-0

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Uruguay-Fransa 0-3

Haiti-Suudi Arabistan 1-2

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Yunanistan-Katar 4-1

Panama-Mısır 1-4

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Danimarka-Arjantin 3-3

Avustralya-Mozambik 2-2

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26 Kasım Perşembe

Vietnam-Mali 0-2

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Yeni Zelanda-Belçika 0-6

Özbekistan-İTALYA 1-3

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Jamaika-Fildişi Sahili 1-3

Fas-İspanya 0-2

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Çin-Fiji 8-0

Tacikistan-Senegal 1-1

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Hırvatistan-Küba 7-0

27 Kasım Cuma

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Honduras-Japonya 0-7

Kolombiya-Sırbistan 0-1

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Kosta Rika-Brezilya 0-3

İrlanda-Tanzanya 3-1

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Cezayir-Dominik Cumhuriyeti 1-0

Karadağ-Şili 0-1

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Venezuela-Meksika 0-0

Romanya-Kamerun 3-1

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PUAN DURUMU

A Grubu: Yunanistan 9, Mısır 6, Katar 3, Panama 0.

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B Grubu: Güney Kore 9, Uganda 4 (+3), Ekvador 4 (0), Yeni Kaledonya 0.

C Grubu: Avustralya 5, Arjantin 4 (-1), Mozambik 4 (+3), Danimarka 2.

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D Grubu: Fransa 6 (+4), Suudi Arabistan 6 (+1), Uruguay 6 (+1), Haiti 0.

E Grubu: İTALYA 9, Fildişi Sahili 6, Özbekistan 3, Jamaika 0.

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F Grubu: Hırvatistan 7, Senegal 5, Tacikistan 4, Küba 0.

G Grubu: Mali 9, Belçika 6, Vietnam 1, Yeni Zelanda 1.

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H Grubu: İspanya 9, Fas 4 (+4), Çin 4 (+3), Fiji 0.

I Grubu: Brezilya 9, İrlanda 6, Tanzanya 1, Kosta Rika 1.

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J Grubu: Şili 6 (+2), Cezayir 6 (0), Dominik Cumhuriyeti 4, Karadağ 0.

K Grubu: Meksika 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Romanya 3, Kamerun 0.

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L Grubu: Sırbistan 9, Kolombiya 6, Japonya 3, Honduras 0.

MAÇ TAKVİMİ

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Son 32 turu (30 Kasım Pazartesi ve 1 Aralık Salı)*

30 Kasım Pazartesi

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SDF1) Saat 13.30: İTALYA-Tacikistan, 4. saha

SDF2) Saat 13.30: Hırvatistan-Uruguay, 9. saha

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SDF3) Saat 14.00: Brezilya-Mozambik, 1. saha

SDF4) Saat 14.30: Belçika-Suudi Arabistan, 5. saha

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SDF5) Saat 15.30: İrlanda-Fildişi Sahili, 3. saha

SDF6) Saat 16.00: Meksika-Arjantin, 2. saha

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SDF7) Saat 16.30: İspanya-Özbekistan, 8. saha

SDF8) Saat 16.30: Şili-Fas, 7. saha

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1 Aralık Salı

SDF9) Saat 13.30: Mali-Dominik Cumhuriyeti**, 9. saha

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SDF10) Saat 13.30: Avustralya-Senegal, 4. saha

SDF11) Saat 14.00: Güney Kore-Japonya, 1. saha

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SDF12) Saat 14.30: Sırbistan-Çin, 5. saha

SDF13) Saat 15.30: Yunanistan-Ekvador, 3. saha

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SDF14) Saat 16.00: Mısır-Kolombiya, 2. saha

SDF15) Saat 16.30: Fransa-Uganda, 7. saha

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SDF16) Saat 16.30: Venezuela-Cezayir, 8. saha

Son 16 turu (3 Aralık Perşembe ve 4 Aralık Cuma)

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Çeyrek finaller (7 Aralık Pazartesi)

Yarı finaller (10 Aralık Perşembe)

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Finaller (13 Aralık Pazar)

Üçüncülük maçı, saat 13.30: 1. yarı finalin kaybedeni-2. yarı finalin kaybedeni, 2. saha

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Şampiyonluk maçı, saat 17.00: 1. yarı finalin galibi-2. yarı finalin galibi, Doha’daki ‘Ahmad Bin Ali’ Stadyumu.

Belirtilen saatler CET (Orta Avrupa Saati) cinsindendir.