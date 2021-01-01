U-21 Avrupa Şampiyonası ne zaman? Gruplar, fikstürler ve takımlar...

Goal ile bu yaz Slovenya ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U-21 Avrupa Şampiyonası hakkında bilmeniz gereken her şeye bir göz atalım.

Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen ilk turnuva olmasa da U-21 Avrupa Şampiyonası koronavirüs sebebiyle ilginç bir programla oynanacak.

Haziran ayında yarı finali oynanacak olan turnuva toplamda dört ayı kapsayacak ve iki aşamadan oluşacak.

Salgın sebebiyle EURO 2020'yi bir yıl erteleyen UEFA, iki turnuva arasındaki zaman çatışmasını önlemek amacıyla yaz takvimini yeniden düzenledi.

U-21 Avrupa Şampiyonası ne zaman, nerede, yeni format nasıl olacak?

Turnuva sırasıyla 24, 31 Mart ve 31 Mayıs, 6 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek grup aşamaları ve eleme turlarından oluşacak.

Grup birincileri ve ikincileri turnuvada yer alan 8 takımla birlikte eleme turlarına çıkacak.

Euro 2020, turnuvanın sona ermesinden beş gün sonra başlayacak.

Macaristan ve Slovenya'nın ortak ev sahipliği yapıtığı turnuvanın final maçı Ljubljana'daki Stadion Stozice'de yapılacak.

Turnuva Slovenya'nın Celje, Koper ve Maribor şehirlerinde düzenlenirken, Macaristan'da ise Budapeşte, Gyor, Szekesfehervar ve Szombathely şehirlerinde oynanacak.

İngiltere favoriler arasında olsa da, eleme maçlarında ilerlemek için D Grubu'nda Portekiz, Hırvatistan ve İsviçre'yi geçmeleri gerekecek.

U-21 Avrupa Şampiyonası grupları ve önemli tarihler

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Macaristan Slovenya Rusya Portekiz Romanya İspanya İzlanda Hırvatistan Almanya Çek Cumhuriyeti Fransa İngiltere Hollanda İtalya Danimarka İsviçre

Aşamalar Tarihler Grup A & B maçlar 24/27/30 Mart Grup C & D maçlar 25/28/31 Mart Çeyrek Final 31 Mayıs Yarı Final 3 Haziran Final 6 Haziran

Turnuvanın önemli oyuncuları

Aidy Boothroyd, Premier Lig'in en heyecan verici yeteneklerinin bazılarının yer aldığı güçlü bir İngiltere kadrosu oluşturdu.

Arsenal'ın forvet oyuncusu Eddie Nketiah, U-21'de İngiltere ile gol rekoru kırmıştı bu yüzden onun formu oldukça merak ediliyor.

Emile Smith Rowe ilk kez kadroda yer alırken, Manchester United'dan Mason Greenwood, Crystal Palace'dan Eberechi Eze ve Chelsea'dan Callum Hudson-Odoi gibi önemli isimlerde turnuvada.

Fransa'da ise Eduardo Camavinga, Avrupa'nın en çok konuşulan gençlerinden bir tanesi.

Rennes orta saha oyuncusunun yanı sıra Matteo Guendouzi, Houssem Aouar ve Jonathan Ikone, Fransa'nın önemli isimlerinden.

Almanya'da ise yalnızca 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko var.

Portekiz ve Hollanda da ikinci aşamaya geçebilecek kadroya sahip. Brian Brobbey, Mitchel Bakker ve Justin Kluivert izlenecek isimlerden.

Turnuvayı daha önce hangi ülkeler kazandı?

U-21 Avrupa Şampiyonası'nı 2019'da İspanya kazanırken 2017'de Almanya zafere ulaşan taraf oldu.

İsveç 2015'de bu zaferi yaşarken 2013 ve 2011'de İspanya turnuvanın kazananıydı.