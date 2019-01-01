U-20 Dünya Kupası'nda günün sonuçları ve öne çıkan detayları (8 Haziran 2019)
FIFA U-20 Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi.
Günün ilk karşılaşmasında Ekvador, Fransa'yı eleyerek sürprize imza atan ABD'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Güney Amerika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cifuentes ve 43. dakikada Espinoza'dan geldi. Weah'ın 36. dakikada kaydettiği gol ABD'ye tur için yeterli olmadı.
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Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise Güney Kore, Senegal'i 90 dakikası 2-2, uzatma devreleri 3-3 biten maçta, penaltı vuruşları sonucu 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Asya temsilcinin gollerini 62. dakikada penaltıdan Lee Kangin, 90+8. dakikada Lee Jisol ve 96. dakikada Cho kaydetti. Senegal'in golleri ise 37. dakikada Cavin, 76. dakikada penaltıdan Niane ve 120+1. dakikada Ciss'ten geldi.
Turnuvanın yarı final programı şu şekilde:
11 Haziran Salı
18:30 Ukrayna - İtalya
21:30 Ekvador - Güney Kore