U-20 Dünya Kupası'nda günün sonuçları ve öne çıkan detayları (8 Haziran 2019)

Polonya'da düzenlenen turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu.

FIFA U-20 Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları sona erdi.

Günün ilk karşılaşmasında , 'yı eleyerek sürprize imza atan 'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Güney Amerika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Cifuentes ve 43. dakikada Espinoza'dan geldi. Weah'ın 36. dakikada kaydettiği gol ABD'ye tur için yeterli olmadı.

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise , 'i 90 dakikası 2-2, uzatma devreleri 3-3 biten maçta, penaltı vuruşları sonucu 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Asya temsilcinin gollerini 62. dakikada penaltıdan Lee Kangin, 90+8. dakikada Lee Jisol ve 96. dakikada Cho kaydetti. Senegal'in golleri ise 37. dakikada Cavin, 76. dakikada penaltıdan Niane ve 120+1. dakikada Ciss'ten geldi.

Turnuvanın yarı final programı şu şekilde:

11 Haziran Salı

18:30 - İtalya

21:30 Ekvador - Güney Kore