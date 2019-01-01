U-20 Dünya Kupası'nda günün sonuçları ve öne çıkan detayları (27 Mayıs 2019)

Polonya'da düzenlenen U-20 Dünya Kupası'nda bugün oynanan dört karşılaşmada; Ukrayna, Yeni Zelanda, ABD ve Uruguay rakiplerini mağlup etti.

'da düzenlenen U-20 Dünya Kupası, oynanan dört karşılaşmayla devam etti.

C Grubunun ilk karşılaşmasında Honduras'ı, 41. dakikada Acevedo ve 90+1. dakikada Schiappacasse'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Norveç ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Okyanusya temsilcisi, 71. dakikada Stensness ve 83. dakikada Kitolano (KK)'nun golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Grupta 2'de 2 yapan Yeni Zelanda ve Uruguay, bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Norveç ve Honduras ise ikinci maçları puansız kapattı.

C Grubunda üçüncü maçların programı şu şekilde;

30 Mayıs Perşembe

19:00 Norveç - Honduras

19:00 Yeni Zelanda - Uruguay

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D Grubunun ilk maçında ise 'ı 1-0 mağlup etti. Ukrayna'ya galibiyeti giren golü 59. dakikada Popov kaydetti.

Grubun iki iddialı takımını karşı karşıya getiren mücadele , karşısında Sebastian Soto'nun golleriyle 2-0'lık galibiyete ulaştı. 19. ve 46. dakikalarda sahneye çıkan Soto, karşılaşmanın yıldızı oldu ve takımına turnuvadaki ilk üç puanını kazandırdı.

Oynadığı iki maçı da kazanan Ukrayna, 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 3 puanlı iki takımdan Nijerya averajla ikinci sırada yer alırken, ABD üçüncü basamakta bulunuyor. Turnuvada puanla tanışmayan Katar ise son sıradan kurtulamadı.

D Grubunda üçüncü maçların programı şu şekilde;

30 Mayıs Perşembe

21:30 Nijerya - Ukrayna

21:30 ABD - Katar