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Dünya Kupası U20

U-20 Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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FIFA
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı U-20 Dünya Kupası başladı. Peki maçlar ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta oynanacak?

U-20 Dünya Kupası'nda 24 takım toplam 6 grupta mücadele edecek. İlk 2 sırayı alan takımlar bir sonraki tura yükselecek ve eleme usulüyle turnuva devam edecek.

U-20 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

U-20 Dünya Kupası TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Turnuvada günün maç programı şöyle:

19.00 - Yayın yok - Honduras - Yeni Zelanda

19.00 - TRT Spor - Katar - Nijerya

21.30 - Yayın yok - Uruguay - Norveç

21.30 - Yayın yok - Ukrayna - ABD

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