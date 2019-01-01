U-20 Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
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FIFA
U-20 Dünya Kupası'nda 24 takım toplam 6 grupta mücadele edecek. İlk 2 sırayı alan takımlar bir sonraki tura yükselecek ve eleme usulüyle turnuva devam edecek.
U-20 Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
U-20 Dünya Kupası TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Turnuvada günün maç programı şöyle:
19.00 - Yayın yok - Honduras - Yeni Zelanda
19.00 - TRT Spor - Katar - Nijerya
21.30 - Yayın yok - Uruguay - Norveç