Britanyalı boksseverler, ağır sıklette on yılı aşkın süredir bekledikleri karşılaşmaya sonunda kavuşuyor. İki kez dünya şampiyonu olan Tyson Fury ve Anthony Joshua, Cardiff'teki büyük mücadelede karşı karşıya gelecek.

Yıllarca sonuçsuz kalan görüşmelerin ve bitmek bilmeyen meydan okumaların ardından iki boksör de Galler'de yapılacak bu büyük karşılaşma için sözleşme imzaladı.

GOAL, resmî satış bilgileri ve güvenilir ikinci el bilet seçenekleri dâhil, bu tarihî gece için yerinizi ayırtmanıza yardımcı olacak tüm önemli bilgileri derledi.

Tyson Fury ile Anthony Joshua maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 11 Aralık 2026 Cuma, 17.00 Tyson Fury - Anthony Joshua Principality Stadyumu, Cardiff, Galler Biletler

Tyson Fury - Anthony Joshua maçının biletleri nereden alınır?

Resmî genel giriş biletleri, Ticketmaster UK ve Principality Stadyumu gişesi gibi yetkili birincil satış noktalarından satılacak. Yoğun talep nedeniyle resmî bilet kontenjanlarının satışa çıkar çıkmaz hızla tükenmesi bekleniyor.

Resmî genel giriş kontenjanları tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, son anda yer bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Ek erişim imkânları ve premium paketler de Seat Unique üzerinden listeleniyor.

Tyson Fury - Anthony Joshua maçının biletleri ne kadar?

Principality Stadyumu gişesi ve Ticketmaster UK tarafından satışa çıkarılan resmî biletlerin fiyatları, üst kattaki tribün koltukları için 95 sterlinden ringin bulunduğu zemine erişim için 1.500 sterline kadar değişiyordu. Standart bilet kontenjanları bir saatten kısa sürede tükendi; bunun ardından ikinci el ve VIP satış noktalarına talep arttı.

Tüm satın alma seçeneklerinde bilet fiyatları şöyle:

İlk satış: Standart giriş biletlerinin satış fiyatı, üst katlar için 95 sterlinden başlayıp ring kenarında, zemindeki yerlere erişim için yaklaşık 1.500 sterline kadar çıkıyordu.

İkinci el piyasası: Son dakika genel giriş biletleri, StubHub gibi ikinci el platformlarında yaklaşık 180 sterlinden başlıyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Seat Unique üzerinden listelenen premium paketler 495 sterlinden başlıyor. Paketler, stadyumda minderli koltuk, özel salona giriş, ücretsiz yiyecek ve içecekler ile hızlı giriş imkânı sunuyor.

Karşılaştırma: Tyson Fury - Anthony Joshua

İstatistik Tyson Fury Anthony Joshua Lakap Çingene Kral AJ Boy 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Kol erişim mesafesi 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Duruş Sağ / değişken Sağ Profesyonel kariyer derecesi 36-2-1 (25 nakavt) 30-4 (27 nakavt) Nakavt oranı %64,1 %79,4 Dünya şampiyonluğu dönemleri 2 kez ağır sıklet şampiyonu (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 kez birleşik ağır sıklet şampiyonu (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tyson Fury - Anthony Joshua maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

İki kez dünya ağır sıklet şampiyonu olan Tyson Fury ile eski birleşik şampiyon Anthony Joshua arasında uzun süredir beklenen karşılaşma, 11 Aralık 2026 Cuma günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda yapılacak.

On yıldır beklenen bu dev organizasyonun ortak organizatörleri, Turki Alalshikh'in The Ring'i ve UFC CEO'su Dana White. Karşılaşma, Netflix'te dünya çapında milyonlarca kişiye canlı yayınlanacak. Açılır kapanır çatıya sahip simgesel stadyumu 80.000'den fazla seyirci dolduracak. Biletler satışa çıktığında ise yarım milyondan fazla taraftar çevrimiçi sıralara akın etti.

Toplam bilet gelirinin tahminen 26 milyon sterline (34 milyon dolar) ulaşması ve Britanya boksundaki tüm gişe rekorlarını kırması bekleniyor. İlk satıştaki bilet kontenjanları bir saat içinde tükendi.