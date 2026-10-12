Tyson Fury-Anthony Joshua maçının biletleri nasıl alınır? Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Britanyalı boksseverler, on yılı aşkın süredir bekledikleri ağır sıklet karşılaşmasına sonunda kavuşuyor. İki kez dünya şampiyonu olan Tyson Fury ile Anthony Joshua, Cardiff’te dev bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Yıllarca sonuçsuz kalan müzakerelerin ve bitmek bilmeyen meydan okumaların ardından iki boksör de Galler’de yapılacak bu büyük karşılaşma için sözleşme imzaladı.

GOAL, resmî satış bilgileri ve güvenilir ikinci el bilet seçenekleri de dâhil olmak üzere, bu tarihî geceye bilet almanız için gereken tüm önemli bilgileri derledi. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Tyson Fury ile Anthony Joshua maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 11 Aralık 2026 Cuma, 17.00 Tyson Fury - Anthony Joshua Principality Stadyumu, Cardiff, Galler Biletler

Tyson Fury - Anthony Joshua maçı için biletler nereden alınır?

Genel satışa sunulan resmî biletler, Ticketmaster UK ve Principality Stadyumu gişesi gibi belirlenmiş birincil satış kanallarından satılacak. Yoğun talep nedeniyle resmî bilet kontenjanlarının satışa çıkar çıkmaz hızla tükenmesi bekleniyor.

Genel satıştaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, son anda yer bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Ek erişim seçenekleri ve premium paketler de SeatUnique üzerinden listeleniyor.

Tyson Fury - Anthony Joshua maçının biletleri ne kadar?

Principality Stadyumu gişesi ve Ticketmaster UK tarafından satışa çıkarılan resmî biletlerin fiyatları, üst kattaki balkon koltukları için 95 sterlinden ring kenarındaki zemin alanına giriş için 1.500 sterline kadar uzanıyordu. Standart biletler bir saatten kısa sürede tükendi; bu da ikinci el satış kanallarına ve VIP seçeneklerine yönelik talebi artırdı.

Tüm satın alma seçeneklerinde bilet fiyatları şöyle:

İlk satış: Standart giriş biletlerinin satış fiyatı üst katlar için 95 sterlinden başlıyor, ring kenarındaki zemin alanına giriş için yaklaşık 1.500 sterline kadar çıkıyordu.

İkinci el piyasası: Son anda alınabilecek genel giriş biletleri, StubHub gibi ikinci el platformlarında yaklaşık 180 sterlinden başlıyor.

VIP ve ağırlama paketleri: SeatUnique üzerinde listelenen premium paketler 495 sterlinden başlıyor. Paketlerde minderli stadyum koltukları, özel dinlenme salonuna giriş, ücretsiz yiyecek ve içecekler ile hızlı giriş imkânı sunuluyor.

Karşılaştırmalı istatistikler: Tyson Fury - Anthony Joshua

İstatistik Tyson Fury Anthony Joshua Lakap Çingene Kral AJ Boy 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Kol uzunluğu 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Duruş Sağ gard / gard değiştiren Sağ gard Profesyonel kariyer karnesi 36-2-1 (25 nakavt) 30-4 (27 nakavt) Nakavt oranı %64,1 %79,4 Dünya şampiyonlukları 2 kez ağır sıklet şampiyonu (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 kez birleşik ağır sıklet şampiyonu (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tyson Fury - Anthony Joshua maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

İki kez dünya ağır sıklet şampiyonu olan Tyson Fury ile eski birleşik şampiyon Anthony Joshua arasındaki uzun zamandır beklenen karşılaşma, 11 Aralık 2026 Cuma günü Cardiff’teki Principality Stadyumu’nda yapılacak. On yıldır beklenen bu dev organizasyonun ortak organizatörleri, Turki Alalshikh’in The Ring’i ve UFC CEO’su Dana White. Karşılaşma, Netflix üzerinden dünya genelinde milyonlarca kişiye canlı yayınlanacak. Açılır kapanır çatılı bu simgesel stadyumu 80.000’den fazla seyirci dolduracak. Biletler satışa çıktığında ise yarım milyondan fazla taraftar çevrim içi kuyruklara girdi. Toplam bilet gelirinin tahmini 26 milyon sterline (34 milyon dolar) ulaşarak Britanya boks tarihindeki tüm gişe rekorlarını kırması öngörülüyor. İlk satıştaki biletler bir saat içinde tükendiğinden StubHub gibi ikinci el platformları, Birleşik Krallık boks tarihinin en büyük karşılaşmasına son anda bilet arayan taraftarların başlıca adresi hâline geldi.