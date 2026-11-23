Britanyalı boksseverler, görmek için on yılı aşkın süredir bekledikleri ağır sıklet karşılaşmasına sonunda kavuşuyor. İki kez dünya şampiyonu olan Tyson Fury ve Anthony Joshua, Cardiff'te büyük bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Yıllarca sonuçsuz kalan görüşmelerin ve bitmek bilmeyen meydan okumaların ardından iki boksör de Galler'de yapılacak bu mücadele için sözleşme imzaladı.

GOAL, bu tarihî gece için bilet almanıza yardımcı olacak resmî satış bilgileri ve güvenilir ikinci el bilet seçenekleri dâhil tüm önemli ayrıntıları derledi.

Tyson Fury-Anthony Joshua maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 11 Aralık 2026 Cuma, 17.00 Tyson Fury-Anthony Joshua Principality Stadyumu, Cardiff, Galler Biletler

Tyson Fury-Anthony Joshua maçı biletleri nereden alınır?

Resmî genel giriş biletleri, Ticketmaster UK ve Principality Stadyumu gişesi gibi belirlenen birincil satış kanallarından satılacak. Yoğun talep nedeniyle resmî bilet kontenjanlarının satışa çıkar çıkmaz hızla tükenmesi bekleniyor.

Resmî genel satış kontenjanları tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, son anda bilet almak için alternatif sunuyor. Ek erişim seçenekleri ve premium paketler de Seat Unique üzerinden listeleniyor.

Tyson Fury-Anthony Joshua maçı biletleri ne kadar?

Principality Stadyumu gişesi ve Ticketmaster UK tarafından satışa çıkarılan resmî biletlerin fiyatları, üst tribündeki koltuklar için 95 sterlinden salon zeminine erişim sağlayan biletler için 1.500 sterline kadar uzandı. Standart bilet kontenjanları bir saatten kısa sürede tükendi ve ikinci el biletler ile VIP seçeneklere yönelik talep arttı.

Satış seçeneklerine göre bilet fiyatları şöyle:

Birincil satış: Standart giriş biletlerinin nominal fiyatı üst tribünler için 95 sterlinden başladı ve ring kenarındaki salon zeminine erişim için yaklaşık 1.500 sterline kadar çıktı.

Standart giriş biletlerinin nominal fiyatı üst tribünler için başladı ve ring kenarındaki salon zeminine erişim için yaklaşık kadar çıktı. İkinci el bilet piyasası: Son anda alınabilecek genel giriş biletleri, StubHub gibi ikinci el platformlarında yaklaşık 180 sterlinden başlıyor.

Son anda alınabilecek genel giriş biletleri, gibi ikinci el platformlarında yaklaşık başlıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Seat Unique üzerinden listelenen premium paketler 495 sterlinden başlıyor. Paketler minderli stadyum koltukları, özel salona giriş, ücretsiz yiyecek ve içecekler ile hızlı giriş imkânı sunuyor.

Tyson Fury ve Anthony Joshua'nın karşılaştırması

İstatistik Tyson Fury Anthony Joshua Lakap Çingene Kral AJ Boy 2,06 m (206 cm) 1,98 m (198 cm) Kol açıklığı 2,16 m (216 cm) 2,08 m (208 cm) Duruş Sağ gard / Değişken gard Sağ gard Profesyonel kariyer karnesi 36-2-1 (25 nakavt) 30-4 (27 nakavt) Nakavt oranı %64,1 %79,4 Dünya şampiyonluğu dönemleri 2 kez ağır sıklet şampiyonu (WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring) 2 kez birleşik ağır sıklet şampiyonu (WBA, IBF, WBO, IBO)

Tyson Fury-Anthony Joshua maçı hakkında bilmeniz gerekenler

İki kez dünya ağır sıklet şampiyonu olan Tyson Fury ile eski birleşik şampiyon Anthony Joshua arasında uzun süredir beklenen karşılaşma, sonunda 11 Aralık 2026 Cuma günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda yapılacak.

On yıldır beklenen bu büyük organizasyon, Turki Alalshikh'in The Ring'i ve UFC CEO'su Dana White'ın ortak organizatörlüğünde düzenleniyor. Karşılaşma Netflix üzerinden dünya genelinde milyonlarca kişiye canlı yayınlanacak. Açılır kapanır çatılı stadyumu 80 binden fazla seyirci dolduracak. Biletler satışa çıktığında ise yarım milyondan fazla taraftar çevrim içi bilet kuyruklarına girdi.

Toplam bilet gelirinin tahminen 26 milyon sterline (34 milyon dolar) ulaşarak Britanya boksundaki tüm gişe rekorlarını kırması bekleniyor. Birincil satış kontenjanları bir saat içinde tükendi.