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Sam Vreeswijk
Çeviri:

Tyrell Malacia sonunda yeni kulübünü buldu ve 2027’nin ortasına kadar sözleşme imzaladı

Transfers
T. Malacia
FC Cincinnati
M. United

Tyrell Malacia kariyerine FC Cincinnati'de devam ediyor. Bunu Voetbal International duyurdu. 27 yaşındaki sol bek, perşembe günü ABD ekibiyle anlaşmaya vardı.

Bu haber tamamen sürpriz değil. Amerikalı gazeteci Laura Pfahler, çarşamba günü denemeye çıktığı Cincinnati'nin antrenman sahasında bulunan Malacia'nın fotoğraflarını paylaşmıştı.

Böylece 2027 ortasına kadar sürecek ve bir yıl opsiyon içeren sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Malacia'nın ayrıca İspanya, Brezilya ve Orta Doğu'dan kulüpler arasında da tercih yapma şansı olduğu, ancak tercihini Major League Soccer'dan yana kullandığı belirtildi.

Cincinnati şu anda MLS Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor. Kulüp, bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra Lionel Messi'nin Inter Miami'siyle karşı karşıya gelecek.

Malacia, bu yaz Manchester United'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüzdü. Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu, son yıllarda sık sık sakatlık problemleri yaşadı.

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İngiltere'deki dönemine iyi başladı, ancak dizinden sakatlandı. Bir ameliyatın yanlış gitmesi nedeniyle kulüp adına yıllarca sahaya çıkamadı.

Geçen sezon Michael Carrick yönetiminde birkaç kez forma şansı bulsa da sözleşmesinin uzatılması artık mümkün olmadı. İki sezon önce kısa süreliğine kiralık olarak PSV'de de oynayan 27 yaşındaki savunmacı, böylece tercihini Cincinnati'den yana kullandı.

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