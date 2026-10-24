Tyrell Malacia, Manchester United kariyerinin acımasız biçimde sona ermesi hakkında sessizliğini bozdu. Ruben Amorim'in gözden çıkarılan oyunculardan oluşan ve kötü şöhretiyle anılan grubuna, kendisine tek kelime açıklama yapılmadan nasıl dahil edildiğini anlattı. Şu anda MLS'de forma giyen Hollandalı savunmacı, diğer tanınmış yıldızlarla birlikte A takımdan ayrı antrenman yapmak zorunda kalmasının ruhsal etkilerini de dile getirdi.

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Amorim'un Old Trafford'daki acımasız kadro operasyonu

Malacia, 2022'de 14,6 milyon sterlin karşılığında Manchester'a geldi ve Erik ten Hag yönetimindeki ilk sezonunda umut vadeden bir performans sergiledi. Ancak ciddi bir diz sorunu Hollandalı oyuncuyu 18 ay sahalardan uzak tuttu ve Premier League'de yakaladığı ivmeyi tamamen kaybetmesine neden oldu.

PSV Eindhoven'da geçirdiği altı aylık kiralık dönemin ardından 27 yaşındaki oyuncu, yeni bir başlangıç hedefiyle 2025 sezon öncesi hazırlıkları için Carrington'a döndü. Ancak Ten Hag'ın yerine Amorim'un geldiğini gördü. Amorim da onu hemen A takım kadrosundan uzaklaştırdı.

Sezon başlamadan önce United, bek oyuncusunun takımdan ayrı antrenman yapacağını doğruladı. Portekizli teknik adamın acımasız kadro operasyonu kapsamında Malacia, Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho ve Jadon Sancho gibi tanınmış isimlerle aynı gruba alındı.

Malacia, Carrington'da neden dışlandığını hâlâ bilmiyor

Getty Images

Malacia, BBC Sport'a yaptığı açıklamada neden bir anda kadrodan uzaklaştırıldığını hâlâ hiç bilmediğini kabul etti. Savunma oyuncusu, tepki göstermek yerine profesyonel davranmayı seçti ve kulübe kendisini dışlamasını haklı çıkaracak bir gerekçe vermedi.

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“Bunun nereden çıktığını bilmiyorum. Kararı Ruben mi verdi, yoksa daha üst düzeyde biri mi verdi, bilmiyorum. Ama bu konuda hiçbir şey söylemedim. Beş kişilik bir grupla antrenman yapmak bazen zor olsa da çalışmaya ve işimi yapmaya devam ettim” diye açıkladı. “Bir noktada Marcus, Garnacho ve hatta Antony ayrıldı. Sonra tek başıma kaldım; ikinci takımla, hatta 18 yaş altı ve daha alt yaş gruplarıyla antrenman yaptım. Zor. Zihinsel açıdan zor.

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“‘Tamam, antrenmana gelmiyorum’ diyebilirdim. Ama ‘Bu bana yardımcı olmayacak’ diye düşündüm. Bu, onlara ‘Onlarla birlikte olmasının ya da tek başına antrenman yapmasının nedeni bu’ deme fırsatı verirdi. Başımı eğip çalışmaya devam ettim.

“Sakatlığımdan döndüğümden beri hep formda kaldım ama insanlar bunu bilmiyordu. ‘Neden oynamıyor?’ diyorlardı.”

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Engellenen transfer ve Carrick'in devreye girmesi

Amorim, yılbaşında görevinden ayrılmasından kısa bir süre önce, kasım sonlarında Malacia'yı yeniden maç kadrolarına dahil etti. Ardından geçici teknik direktör olarak göreve gelen Michael Carrick'ten ocak ayında transferine izin verilmesini isteyen savunma oyuncusunun talebi, süren sakatlık krizi nedeniyle reddedildi.

Malacia, “Michael geldiğinde onunla iyi bir görüşme yaptım” dedi. “Elbette ayrılmak istiyordum. Sonra bazı sakatlıklar yaşandı ve kadrodaki oyuncu sayısı nedeniyle ayrılamadım. Bunu kabullenmek zordu. ‘Oynamayacağım ama ayrılmama da izin verilmiyor, o hâlde burada kalmamın ne anlamı var?’ diye düşündüm. Sonra bana açıkladı.

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“Sonuçta herkes önce kendini düşünüyor. Ben de elbette önce kendim, ardından da takım için buradayım. Ama teknik direktör de kendini düşünmek zorunda; işini kurtarması ya da işini iyi yapması gerekiyor.”

Bu çalkantılı sona rağmen kimseye kırgın değil: “Yine de hiçbir şeyden pişman değilim. İlk sezonumda harika zaman geçirdim. Orada çalışan insanlar ve tanıştığım oyuncular muhteşemdi. Yani hayır, orada geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım.”

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Major League Soccer'da yeni bir başlangıç

IMAGO

Malacia, nihayet 5 Mart'ta Newcastle karşısında kısa bir süre forma giydikten ve 24 Mayıs'ta Brighton karşısında Old Trafford taraftarına veda ettikten sonra Premier League dönemini resmen noktaladı. Artık Major League Soccer'da FC Cincinnati forması giyiyor.

Avrupa'daki sahneden ayrılan Hollandalı oyuncu, ABD'de kariyerini yeniden inşa etmeye ve düzenli olarak sahaya çıkmaya çalışacak. Yıllarca süren sakatlık sorunları ve perde arkasındaki çalkantıların ardından öncelikli hedefi, fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtlamak ve ilk etapta Manchester'a transfer olmasını sağlayan formunu yeniden yakalamak olacak.