Tyrell Malacia, Manchester United’dan ayrılmasının ardından 6175 kilometre uzakta denemeye çıkıyor

Tyrell Malacia, ABD'de ortaya çıktı. Fotoğraflarda, eski Feyenoord savunmacısının FC Cincinnati'de antrenman sahasında yer aldığı görülüyor. Görüntüler, Amerikalı gazeteci Laura Pfahler tarafından paylaşıldı.

Malacia, geçen yaz Manchester United'dan ayrıldığından bu yana kulüpsüz. Feyenoord altyapısından yetişen oyuncu, son yıllarda sık sık sakatlık sorunları yaşadı.

İngiltere'deki dönemine iyi başladı, ancak dizinden sakatlandı. Bir ameliyat başarısız geçti ve bu nedenle yıllarca kulüp adına forma giyemedi.

Geçen sezon Michael Carrick yönetiminde birkaç kez oynama şansı buldu, ancak sözleşmesinin uzatılması artık söz konusu olmadı.

27 yaşındaki savunmacı, iki sezon önce kısa bir süre PSV'de kiralık olarak da forma giymişti; şimdi ise bonservisi elinde ve bir kulüp seçebilir durumda.

Şu anda ise Ron Jans'ın eski kulübü FC Cincinnati'de antrenmanlara çıkıyor. Jans, soyunma odasında içinde n-kelimesi geçen bir şarkıya eşlik ettiği için oradan gönderilmişti.