Tyrell Malacia, Hollanda milli takımına geri dönmek istiyor: "Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor, Dünya Kupası da..."

Manchester United’da geçirdiği çalkantılı bir dönemin ardından Tyrell Malacia, bedelsiz olarak transfer edilebilir. 26 yaşındaki Rotterdamlı oyuncu, ESPN’ye verdiği röportajda en iyi seviyesine ve Hollanda milli takımına geri dönmeyi çok istediğini söylüyor.

"Güzel bir deneyim," diye söze başlıyor Malacia. "Güzel şeyler yaşadım, pek de güzel olmayan şeyler de yaşadım, ama böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı bulduğum için kesinlikle minnettarım," diyerek Malacia, Manchester United'daki dönemini özetliyor.

Old Trafford’daki dönemi pek çok aksilikle geçti. Oldukça iyi bir başlangıcın ardından sol bek, sakatlıklarla boğuştu. En kötü anı ise onu tam on yedi ay sahalardan uzak tutan diz sakatlığıydı.

Manchester United’a geri döndükten kısa bir süre sonra PSV’ye kiralandı, ancak Malacia orada henüz eski seviyesine ulaşamadığını gösterdi ve yedek kulübesine çekildi. Bir süre A takım kadrosundan uzaklaştırıldığı Manchester’a döndükten sonra, bu yaz kulüpten ayrıldı.

Malacia, artık serbest oyuncu statüsüyle geleceğe odaklanıyor. "Manchester United artık geride kalan bir bölüm. Bundan sonra neler olacağını merak ediyorum. Tekrar futbolcu olmak, oyunun tadını çıkarmak istiyorum. Bunu uğruna yapıyorum."

Malacia’nın kariyerine nerede devam edeceği şimdilik bilinmiyor. “Ben çok duygusal biriyim. İçimden gelen his doğru olmalı. Tekrar güven kazandığında, yeniden uçabilirsin. Aslında göstermek istediğim de bu.”

"Dış dünyaya değil, kendime. Sadece kendime bir şey kanıtlamam gerekiyor. Ben hep böyle oldum: Her gün aynaya bakıp, dünden daha iyi olduğumu söyleyebilmeliyim."

Malacia, dört yıl önce Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer almıştı ve 2030’da, 30 yaşında olduğunda ikinci Dünya Kupası’nı yaşamak istiyor. “Kesinlikle. Sonuçta ilk hedef, kulüpte iyi performans göstermek,” diyor dokuz kez milli olan oyuncu.

"Ama ondan sonra Avrupa Şampiyonası geliyor, Dünya Kupası... Ne olacağını bilemezsiniz, ama bunlar kesinlikle sabırsızlıkla beklediğim şeyler," diyor Malacia, ilgilenen kulüpler hakkında çok az bilgi veriyor. "Bazı gelişmeler var."