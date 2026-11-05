Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, takımını 13. sırada bırakan kötü sonuçlar serisine rağmen kulüp yönetiminin kendisine hâlâ tam destek verdiğini vurguladı. Alman teknik adam, üst üste gelen yenilgiler ve St. James' Park'taki soyunma odasında bölünme yaşandığına dair haberlerin ardından giderek artan bir baskıyla karşı karşıya.

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Jaissle, soyunma odasında kafa karışıklığı yaşandığı iddialarına yanıt verdi

Jaissle, kulüp yönetiminin tam desteğini hissettiğini vurgulayarak Tyneside'daki geleceğine ilişkin artan endişeleri gidermeye çalıştı. Son beş maçının dördünü kaybeden ve Carabao Kupası'na erken veda eden Newcastle United, zorlu bir dönemden geçiyor. Ligde 13. sırada bulunan takım üzerindeki baskı, evinde Everton'a aldığı kötü yenilginin ardından doruğa çıktı. Bu, Newcastle United'ın bir haftadan kısa süre içinde Everton'a karşı aldığı ikinci yenilgiydi.

Jaissle, The media'ya yaptığı açıklamada, "Yazılanları takip etmemeye çalışıyorum ama elbette zaman zaman bazı yorumlar kulağınıza geliyor. Ancak güzel olan şu ki, kulübün içinden ne kadar kararlı olduklarına dair daha da güçlü bir his edindim. Spekülasyonların ve söylentilerin olduğu bir haftada bu gerçekten önemli. Bunları etkileyemeyiz. Dolayısıyla bu desteği bilmek ve hissetmek güzeldi ama bu konuların da dikkatimi dağıtmasına izin vermemeye çalışıyorum" dedi.

Soyunma odasında kafa karışıklığı olduğu söylentilerini reddetti

Bazı oyuncuların son dönemdeki taktik değişiklikleri anlamakta zorlandığına ilişkin haberlere rağmen Jaissle, antrenman tesisindeki günlük ortamın farklı bir tablo ortaya koyduğunda ısrar ediyor.

Jaissle, maç öncesi basın toplantısında şunları ekledi: "Toplantılara gerek yok; bu desteği günlük çalışmalar sırasında hissediyorsunuz. Burada, antrenman tesisinde sabahtan akşama kadar çalışıyoruz ve bunu o zaman hissediyorsunuz. Elbette zaman zaman mesajlar da alıyorsunuz. Bu da bana herkesin uzun vadeli projeye inandığını, içinde bulunduğumuz sürecin ve şu anki durumumuzun da farkında olup bunlara gerçekçi yaklaştığını gösteriyor."

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Fulham deplasmanı öncesi sakatlık sorunları

Newcastle United için durumu daha da zorlaştıran bir diğer etken, bu hafta sonu Craven Cottage'a birkaç önemli oyuncusundan yoksun gidecek olması. En büyük darbe, fiziksel durumunda yeni bir sorun yaşayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Joelinton'ın karşılaşmada forma giyemeyecek olması. Bu durum, kırmızı kartının ardından aldığı bir maçlık ceza nedeniyle Jacob Ramsey'den de yararlanamayacak olan Jaissle'nin taktiksel seçeneklerini daha da kısıtlıyor. Teknik direktör, orta sahasının güçlü ismiyle ilgili durumu, "Joelinton yine bir sakatlık nedeniyle sahadan çıktı. Onun için nihai tedavi planını oluşturup ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını görmemiz gerekiyor" sözleriyle doğruladı. Açıklama, Newcastle United'ın resmî sosyal medya hesabında yer aldı.

Öte yandan kadro derinliği açısından umut veren gelişmeler de vardı. Alman teknik direktör, Matias Fernandez-Pardo'nun iki haftadan uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan, kendisini bitkin düşüren bir virüsü atlattıktan sonra yeniden takımla antrenman yaptığını açıkladı. Ayrıca genç yetenek Lewis Miley de iyileşme sürecinde önemli ilerleme kaydediyor. Jaissle, genç oyuncunun her geçen gün "daha da iyiye gittiğini" belirtti.

Crystal Palace deplasmanındaki galibiyetinin ardından üst üste ikinci dış saha zaferini hedefleyen Newcastle United, geri dönen oyuncuların takıma güç katmasını ve son dönemdeki düşüşün yalnızca geçici bir form kaybı olduğunu göstermeyi umuyor.