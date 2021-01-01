Tyler Boyd'dan tepki çeken açıklama: Galatasaray'dan puan alıp Beşiktaş'a katkı sağladığım için çok mutluyum

ABD'li oyuncunun Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklaması büyük tartışma yarattı.

Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray karşısında iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor’un son golünü atan Tyler Boyd, maçın ardından beIN Sports’ a yaptığı açıklamada ise ilginç bir açıklama yaptı.

Boyd ne söyledi?

Devre arasında Beşiktaş'tan kiralanan ABD'li kanat oyuncusu, attığı gol için şunları söyledi:

“Bu maç Beşiktaş için de önemliydi. Hem Sivasspor’a puan kazandırdığım hem de Galatasaray’dan puan alıp Beşiktaş’a katkı sağladığım için çok mutluyum."

Beşiktaş’tan Sivasspor’a kiralık olarak gelen Boyd’un kurduğu bu cümle, özellikle Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada tepkisini çekti. Beşiktaş taraftarları ise Boyd’un sözlerine destek verdi.

Rıza Çalımbay ne dedi?

Düzenlediği basın toplantısında konu hakkındaki düşünceleri sorulan Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise oyuncusunun açıklamasını doğru bulmadığını söyledi:

“Boyd'dan haberim yok, yeni öğrendim. Böyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir oyuncu. Şu anda Sivasspor forması giyiyor. Ben de Beşitaşlıyım, bunu gizlemedim hiçbir zaman. Futbol hayatım Beşiktaş'ta geçti. Başka yerde profesyonel futbolcu olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Böyle açıklama iyi bir şey değil.

"Ama kötü niyetli açıkladığını düşünmüyorum. Kişi olarak mükemmel bir insan. Belki duygusal yönden bunu söylemiştir. Galatasaray'ın puan kaybettiği maçta söylenmesi doğru değil. O da Beşiktaşlı ben de Beşiktaşlıyım. Ama bu tarafta bir sorumluluğumuz var.

"Beşiktaş maçında sakatlığı olmaz ve iyi durumda olursa Boyd oynayacak. O maçta takımına her şeyi verecektir."

Josef de Souza'dan Boyd paylaşımı

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza da Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Boyd ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Josef'in bu gönderisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırırdı.