Tyla biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Grammy ödüllü Güney Afrikalı sansasyon Tyla, bulaşıcı Amapiano sound'u ve Water gibi dev hitleriyle küresel müzik sahnesini kasıp kavurdu.
Rekorlar kıran çıkış albümünün ardından canlı performansları, yüksek enerjili koreografisi ve etkileyici vokalleriyle dünya çapında izleyicileri büyülemeye devam ediyor.
GOAL yaklaşan gösterilerinde yerinizi hemen ayırtabilmeniz için tarih, mekân ve bilet fiyatlarına dair tüm temel detayları bir araya getirdi.
Tyla ne zaman?
Tarih ve Saat
Etkinlik
Konum
Biletler
12 Ekim 2026, 20.00
Tyla Live
Zénith Paris, Paris, Fransa
15 Ekim 2026, 20.00
Tyla Live
O2 Academy Brixton, Londra, Birleşik Krallık
19 Ekim 2026, 20.00
Tyla Live
O2 Apollo, Manchester, Birleşik Krallık
27 Ekim 2026, 20.00
Tyla Live
Uber Eats Music Hall, Berlin, Almanya
13 Kasım 2026, 20.00
Tyla Live
Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, ABD
17 Kasım 2026, 20.00
Tyla Live
WAMU Theater, Seattle, ABD
22 Kasım 2026, 20.00
Tyla Live
Aragon Ballroom, Chicago, ABD
28 Kasım 2026, 20.00
Tyla Live
Brooklyn Paramount, Brooklyn, ABD
2 Aralık 2026, 20.00
Tyla Live
The Anthem, Washington D.C., ABD
6 Aralık 2026, 20.00
Tyla Live
Coca-Cola Roxy, Atlanta, ABD
16 Aralık 2026, 20.00
Tyla Live
YouTube Theater, Los Angeles, ABD
19 Aralık 2026, 20.00
Tyla Live
Fontainebleau, Las Vegas, ABD
Tyla biletleri nereden alınır?
Tyla konserlerinin resmi biletleri, Ticketmaster ve AXS gibi birincil bilet platformları üzerinden satışa sunuldu. Doğrudan nominal fiyatlı bilet arayan hayranlar, ilk kontenjanın uygunluğunu görmek için birincil satış kanallarını kontrol edebilir.
İlk satışlarda bilet alamamanız durumunda, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurabileceğiniz adres olur. StubHub, konsere gidenlere dünya genelinde mevcut oturma bölümlerine göz atabilecekleri erişilebilir bir platform sunuyor.
Tyla biletleri ne kadar?
Birincil satıcı sitelerindeki resmi bilet fiyatları, mekâna bağlı olarak standart genel giriş ve üst kategori koltuklar için 45 ABD dolarından başlıyor.
Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuğu bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. İkincil piyasadaki fiyatlar giriş seviyesi seçenekler için yaklaşık 65 ABD dolarından başlıyor.
İşte başlangıç fiyatlarının kısa bir özeti:
- Standart Genel Giriş (Resmi): 45 ABD dolarından başlıyor
- Rezerve Koltuk (Resmi): 75 ABD doları ile 150 ABD doları arasında
- İkincil Pazar Girişi (StubHub): 65 ABD dolarından başlıyor
Tyla hakkında bilmeniz gereken her şey
Tyla Laura Seethal, kısa sürede dünya çapında yıldızlığa ulaşan Güney Afrikalı bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Hit single'ı Water, küresel listelerde tarihi bir etki yarattı ve ona En İyi Afrika Müziği Performansı dalında verilen ilk Grammy Ödülü'nü kazandırdı.
Canlı Amapiano ritimlerini pop ve R&B unsurlarıyla harmanlayan konser turnesi, etkileyici sahne tasarımı, dansçılar ve üst düzey canlı vokal performansları sunuyor.
Mekânlar, bilet doğrulaması, güvenlik kontrolleri ve gösteri başlamadan önce yerlerinizi bulmak için yeterli zaman kalması adına erken gelinmesini tavsiye ediyor.