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Tyla ticketsGetty Images
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Tyla biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Grammy ödüllü Güney Afrikalı sansasyon Tyla, bulaşıcı Amapiano sound'u ve Water gibi dev hitleriyle küresel müzik sahnesini kasıp kavurdu.

Rekorlar kıran çıkış albümünün ardından canlı performansları, yüksek enerjili koreografisi ve etkileyici vokalleriyle dünya çapında izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

GOAL yaklaşan gösterilerinde yerinizi hemen ayırtabilmeniz için tarih, mekân ve bilet fiyatlarına dair tüm temel detayları bir araya getirdi.

Tyla ne zaman?

Tarih ve Saat

Etkinlik

Konum

Biletler

12 Ekim 2026, 20.00

Tyla Live

Zénith Paris, Paris, Fransa

Biletler

15 Ekim 2026, 20.00

Tyla Live

O2 Academy Brixton, Londra, Birleşik Krallık

Biletler

19 Ekim 2026, 20.00

Tyla Live

O2 Apollo, Manchester, Birleşik Krallık

Biletler

27 Ekim 2026, 20.00

Tyla Live

Uber Eats Music Hall, Berlin, Almanya

Biletler

13 Kasım 2026, 20.00

Tyla Live

Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, ABD

Biletler

17 Kasım 2026, 20.00

Tyla Live

WAMU Theater, Seattle, ABD

Biletler

22 Kasım 2026, 20.00

Tyla Live

Aragon Ballroom, Chicago, ABD

Biletler

28 Kasım 2026, 20.00

Tyla Live

Brooklyn Paramount, Brooklyn, ABD

Biletler

2 Aralık 2026, 20.00

Tyla Live

The Anthem, Washington D.C., ABD

Biletler

6 Aralık 2026, 20.00

Tyla Live

Coca-Cola Roxy, Atlanta, ABD

Biletler

16 Aralık 2026, 20.00

Tyla Live

YouTube Theater, Los Angeles, ABD

Biletler

19 Aralık 2026, 20.00

Tyla Live

Fontainebleau, Las Vegas, ABD

Biletler

Tyla biletleri nereden alınır?

Tyla konserlerinin resmi biletleri, Ticketmaster ve AXS gibi birincil bilet platformları üzerinden satışa sunuldu. Doğrudan nominal fiyatlı bilet arayan hayranlar, ilk kontenjanın uygunluğunu görmek için birincil satış kanallarını kontrol edebilir.

İlk satışlarda bilet alamamanız durumunda, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurabileceğiniz adres olur. StubHub, konsere gidenlere dünya genelinde mevcut oturma bölümlerine göz atabilecekleri erişilebilir bir platform sunuyor.

Tyla biletleri ne kadar?

Birincil satıcı sitelerindeki resmi bilet fiyatları, mekâna bağlı olarak standart genel giriş ve üst kategori koltuklar için 45 ABD dolarından başlıyor.

Resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltuğu bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. İkincil piyasadaki fiyatlar giriş seviyesi seçenekler için yaklaşık 65 ABD dolarından başlıyor.

İşte başlangıç fiyatlarının kısa bir özeti:

  • Standart Genel Giriş (Resmi): 45 ABD dolarından başlıyor
  • Rezerve Koltuk (Resmi): 75 ABD doları ile 150 ABD doları arasında
  • İkincil Pazar Girişi (StubHub): 65 ABD dolarından başlıyor

Tyla hakkında bilmeniz gereken her şey

Tyla Laura Seethal, kısa sürede dünya çapında yıldızlığa ulaşan Güney Afrikalı bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Hit single'ı Water, küresel listelerde tarihi bir etki yarattı ve ona En İyi Afrika Müziği Performansı dalında verilen ilk Grammy Ödülü'nü kazandırdı.

Canlı Amapiano ritimlerini pop ve R&B unsurlarıyla harmanlayan konser turnesi, etkileyici sahne tasarımı, dansçılar ve üst düzey canlı vokal performansları sunuyor.

Mekânlar, bilet doğrulaması, güvenlik kontrolleri ve gösteri başlamadan önce yerlerinizi bulmak için yeterli zaman kalması adına erken gelinmesini tavsiye ediyor.

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