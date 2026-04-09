Twente'nin yıldızı Nijstad, yazın ardından nerede oynayacağını biliyor: "Eğer büyük bir kulüp ararsa, o zaman..."

Ruud Nijstad, önümüzdeki sezon FC Twente'de oynamaya devam edip etmeyeceğini kendisi de biliyor. Ancak 18 yaşındaki savunma oyuncusu, ESPN ile yaptığı röportajda geleceği konusunda yine de oldukça gizemli davrandı.

Nijstad, bu sezon John van den Brom yönetiminde FC Twente'nin ilk on birinde yer almayı başardı. Henüz 18 yaşına basmış olan stoper, kaptan Robin Pröpper'i bile ilk on birden çıkardı.





Bu sezon Twente'nin A takımında 16 maça çıkan Nijstad'ın gelecek sezon da Grolsch Veste'de oynayıp oynamayacağı ise henüz belli değil.

Nijstad'ın Enschede'de 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca geçen ay çeşitli İspanyol ve Alman kaynakların bildirdiğine göre, FC Barcelona, Bayern Münih ve Borussia Dortmund da Nijstad ile ilgileniyor.

“Henüz bu konuda bir şey söyleyemem. Bunları kafamdan atabiliyorum. Her şeyi menajerlerime bırakıyorum. Bazen zor oluyor, çünkü büyük bir kulüp aradığında bu gerçekten harika bir şey.”

“Sözleşmem 2027 ortasına kadar devam ediyor, yani ya satılacağım ya da sözleşmem uzatılacak. Ne yapacağıma dair bir fikrim var. Şu anki duruma göre, ben Twente oyuncusuyum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz,” diye ESPN'e verdiği röportajda sözlerini tamamladı.