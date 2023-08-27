Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de üçüncü hafta maçları oynanırken, dört takım geçtiğimiz hafta sonu sahaya çıkmadı. Bunun nedeni ise Avrupa kupalarında oynanacak kritik mücadelelerdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmişti" ifadeleri kullanıldı ve Adana Demirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş'ın Süper Lig maçları ertelendi.

Bu hafta ise söz konusu Türk kulüpleri, Avrupa'da kritik maçlara çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında, ilk karşılaşmada evinde 5-1 yendiği Twente'ye konuk olacak.

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Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, 31 Ağustos Perşembe akşamı Twente ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. 20.00'de başlayacak mücadele S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.