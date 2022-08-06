TV8,5 nasıl izlenir? TV8,5 kaçıncı kanalda? Frekans bilgileri neler?

Bu sezon Championship mücadelelerinin adresi olacak kanalın frekans bilgileri nasıl?

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, 2022/23 sezonunda TV8,5'u maçlar ve spor programlarıyla dolduruyor.

Yeni dönemde futbolseverler, Championship karşılaşmalarını artık Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanaldan izleyebilecekler.

Peki TV8,5'un uyduda frekans bilgileri nasıl? D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Digitürk platformlarında kaçıncı kanalda? GOAL Türkiye ile öğrenelim.

TV 8,5 nasıl izlenir?

TV 8,5'u kolayca D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve uydudan izleyebilirsiniz. Ancak kanal Digitürk'te yer almıyor.

Digitürk abonelerinin TV8,5 izlemek için beIN Connect'e giriş yapmaları gerekiyor.

TV 8,5 Digitürk'te kaçıncı kanalda?

Digitürk aboneleri, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalı beIN Connect üzerinden izleyebilirler.

Bu nedenle TV 8,5 izlemek isteyen Digitürk aboneleri, beIN Connect'te canlı yayın seçeneğine tıklayarak buradan 55.'i kanalı açmalı.

TV 8,5 frekans bilgileri nasıl?

TV 8,5'a uydudan ulaşmak isteyen izleyiciler ise şu frekans bilgileriyle kanala ulaşabilirler:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346

MHz Polarizasyon:

Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600

Ksym/s Fec: 3/4

TV 8,5 D Smart, Kablo TV ve Tivibu'da kaçıncı kanalda?

D-Smart kullanıcıları, TV 8,5'u 47. kanaldan izleyebilirler. Kablo TV kullanıcıları, 41. kanaldan TV 8,5'a ulaşabilirler.

Tivibu aboneleri ise 56. kanaldan TV 8,5'u bulabilirler.