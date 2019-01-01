Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: Türkiye'de sadece Süper Lig yok

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'un teknik direktörü Gürses Kılıç açıklamalarda bulundu.

17 Aralık Salı günü oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkacak olan Tuzlaspor'da teknik direktör Gürses Kılıç, izleyenlere keyif verdiklerini belirtti.

Kılıç " çok istekli, arzulu başladı. Gol bulmak için de bütün hatlarıyla yüklendi. Aynı istek ve arzuya bir direnç gösterdik. Galatasaray'ın kenarlarında boşluklar bulabileceğimizi biliyorduk. Hızlı adamlarımızı buralara soktuk ve sonuç aldık. Galatasaray gibi bir takımla oynayınca izleyenlere keyif vermek lazım. Bunu başardığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray karşısında galibiyeti kolay elde etmediklerini anlatan Kılıç, " 'de alt liglerde de futbol oynanıyor. Sonuçta Türkiye'de sadece 4 büyükler ve Süper Lig yok. Biz de zor olduğunu biliyorduk. Buraya teslim olmaya da gelmedik" değerlendirmesinde bulundu.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tuzlaspor geride kalan 15 haftada topladığı 31 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura gelirken Nazilli Belediyespor ve Karacabey Belediyespor'u kupanın dışına itmeyi başardı.