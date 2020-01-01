Tuzlaspor - Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'e yükselecek son takım Tuzlaspor - Manisa FK karşılaşmasıyla belli oluyor. Peki final mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

Kırmızı Grup’ta Bandırmaspor’un, Beyaz Grup’ta Samsunspor’un ardından TFF 1. Lig’e yükselecek son takım, TFF 2. Lig play-off finaliyle belli olacak.

Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü tarihinde ilk kez 1. Lig’e çıkmak için mücadele edecek.

Tuzlaspor - Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadı’nda oynanacak final 28 Temmuz Salı günü saat 21:00 ’de başlayacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak.