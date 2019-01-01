Tuzlaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

, Ziraat Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

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Maç Tuzlaspor - Galatasaray Tarih 17 Aralık Salı Saat 20:45

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Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Yasin Yener, Sadık Baş, Devrim Taşkaya, Göksü Türkdoğan.

Galatasaray: Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Radamel Falcao.