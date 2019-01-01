Tuzlaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
|Maç
|Tuzlaspor - Galatasaray
|Tarih
|17 Aralık Salı
|Saat
|20:45
TV & İnternet Yayını
|TV Yayını
|A Spor
|İnternet yayını
|aspor.com.tr
Muhtemel 11'ler
Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Yasin Yener, Sadık Baş, Devrim Taşkaya, Göksü Türkdoğan.
Galatasaray: Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Radamel Falcao.