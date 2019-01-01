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Tuzlaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençler'in yardımcılığını Ali Saygın Ögel ve Erdem Bayık yapacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

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Maç Tuzlaspor - Galatasaray
Tarih 17 Aralık Salı
Saat 20:45

TV & İnternet Yayını

TV Yayını A Spor
İnternet yayını aspor.com.tr

Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Yasin Yener, Sadık Baş, Devrim Taşkaya, Göksü Türkdoğan.

Galatasaray: Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz, Radamel Falcao.

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