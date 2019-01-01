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Tuzlaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Tuzlaspor - Galatasaray mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Tuzlaspor'a konuk oluyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk maç Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina bu maçta forma giyemeyecekler.

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Tuzlaspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanacak 5. tur rövanş mücadelesi saat 20:45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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