Tuzlaspor - Altay maçı ertelendi
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AA
TFF 1. Lig'de Tuzlaspor ile Altay arasında 30 Ekim Cuma günü oynanması planlanan müsabaka, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Altay, maç gününe kadar kadroda yer alması gereken 14 futbolcusunun hazır olamayacağını TFF'ye iletince karşılaşmanın cuma günü oynanma ihtimali kalmadı. Maçın yeni tarihi daha sonra açıklanacak.
Altay, 24 Ekim Cumartesi günü 24 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
İzmir ekibinin 7. haftadaki Giresunspor karşılaşması da aynı sebeple ertelenmişti.